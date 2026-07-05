Vinicius deja un penalti a Bruno Guimaraes y lo falla: Brasil perdona a Noruega

Vinicius dejó una de las imágenes de la primera parte en el Brasil-Noruega. Corría el minuto 10 en el partido de octavos de final del Mundial 2026 cuando el central noruego Ajer cometió un penalti claro sobre Matheus Cunha. El árbitro Ismail Elfath no lo vio al momento y tuvo que revisar el VAR para terminar señalándolo y, acto seguido, la estrella de la canarinha entregaba el balón a otro compañero.

No fue Vinicius, sino Bruno Guimaraes quien disparó desde los 11 metros… Y falló. El centrocampista del Newcastle, visiblemente nervioso, disparó ligeramente a la izquierda y a media altura y Nyland, portero suplente del Sevilla, adivinó la dirección y paró el penalti a dos manos. Brasil perdonaba a Noruega y se quedaba con la duda de qué habría pasado si su ‘7’ hubiese chutado la pena máxima.

No lo tiró Vini. El penalti fue para Bruno Guimaraes… ¡Y APARECIÓ NYLAND! 🧤#DAZNMundial pic.twitter.com/AcdYH7YMun — DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2026

Vinicius no paró de intentarlo en toda la primera parte y tuvo la mejor ocasión de Brasil. El extremo recibió un pase de Martinelli en el área, hizo un quiebro y chutó con la izquierda, pero Nyland volvió a aparecer para negarle el gol.