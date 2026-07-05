Brasil – Noruega, en directo hoy: cuándo es, dónde ver en televisión y online en vivo, alineación y última hora de los octavos de final del Mundial 2026

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey ya está preparado para acoger un auténtico partidazo de los octavos de final del Mundial 2026 como es el duelo entre Brasil y Noruega. Los amantes del deporte rey están entusiasmados con ver sobre el césped un duelo entre dos de los mejores jugadores del planeta, por lo que sólo uno podrá quedar y avanzar a los cuartos. Veremos si es Vinicius o Erling Haaland. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del apasionante Brasil – Noruega.

Brasil – Noruega del Mundial 2026, en directo

Así va el Mundial 2026

Seguimos avanzando con un ritmo frenético en el Mundial 2026 y llega el tercer partido de los octavos de final de la Copa del Mundo. Ya este sábado disfrutamos de un apasionante Canadá 0-3 Marruecos, por lo que una de las anfitrionas ya ha sido eliminada del torneo. Los africanos pasaron de ronda y allí se tendrán que medir a Francia, ya que los de Didier Deschamps, uno de los grandes favoritos a ganar el título, vencieron a Paraguay por 0-1 con un solitario tanto de Kylian Mbappé desde el punto de cal. Ya mañana y pasado veremos el resto de equipos que pasan a cuartos.

Haaland vs Vinicius

Como todos saben, hoy se miden en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey dos de las grandes estrellas del momento. Erling Haaland está liderando, como era de esperar, a Noruega, mientras que Vinicius Jr. se ha echado a las espaldas a una canarinha que es claramente la favorita para plantarse en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentarían al ganador del choque entre México e Inglaterra que se disputa dentro de unas horas en el Estadio Ciudad de México. Veremos cuál de los dos sale como ganador, aunque han tenido buen rollo en la previa con el episodio del meme que ha circulado en redes sociales.

Partidazo en Nueva York

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Noruega que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. Este partidazo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y será uno de los más emocionantes que hemos vivido en lo que llevamos en la Copa del Mundo, ya que se enfrentan dos combinados potentes, pero que en sus filas tienen a dos de los mejores jugadores del planeta como son Vinicius Jr. y Erling Haaland.