Selección de Noruega para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Noruega regresa a una Copa del Mundo casi tres décadas después, un hito que marca un antes y un después en la historia reciente del fútbol noruego. La clasificación para el Mundial de 2026 pone fin a una ausencia de 28 años en el torneo organizado por la FIFA, un periodo prolongado que ha coincidido con la construcción de una generación de futbolistas que ahora busca consolidar su crecimiento en la élite internacional.

La expectativa en torno al equipo es evidente, aunque también existe cautela ante el reto que supone competir en un escenario de máxima exigencia. El verdadero objetivo será demostrar que este regreso no es puntual, sino el inicio de una etapa sostenida en grandes competiciones.

Grupo de la selección de Noruega en el Mundial 2026

Noruega comparte grupo con Francia, Senegal e Irak, en una fase inicial que presenta diferentes estilos de juego y niveles competitivos. La presencia del combinado francés, uno de los favoritos al título, eleva la dificultad, mientras que Senegal llega reforzada tras sus recientes éxitos continentales. El conjunto nórdico tendrá que adaptarse rápidamente a estas exigencias si quiere avanzar en el torneo, en un grupo donde cada jornada puede resultar determinante para definir las posiciones finales.

Cuándo juega Noruega en el Mundial de 2026

16 de junio de 2026: Irak vs Noruega , en el Boston Stadium.

, en el Boston Stadium. 22 de junio de 2026: Noruega vs Senegal, en el New York New Jersey Stadium.

vs Senegal, en el New York New Jersey Stadium. 26 de junio de 2026: Noruega vs Francia, en el Boston Stadium.

Convocados de Noruega para el Mundial 2026

Porteros

Orjan Nyland

Egil Selvik

Sander Tangvik

Defensas

Kristoffer Vassbakk Ajer

Fredrik Bjorkan

Henrik Falchener

Sondre Langas

Torbjorn Heggem

Marcus Holmgren Pedersen

Julian Ryerson

David Moller Wolfe

Leo Ostigard

Centrocampistas

Thelonious Aasgaard

Fredrik Aursnes

Patrick Berg

Sander Berge

Oscar Bobb

Jens Petter Hauge

Antonio Nusa

Andreas Schjelderup

Morten Thorsby

Kristian Thorstvedt

Martin Odegaard

Delanteros

Erling Braut Haaland

Jorgen Strand Larsen

Alexander Sorloth

Quién es el portero de Noruega

La portería noruega tiene como principal referencia a Orjan Nyland, actual guardameta del Sevilla FC en la Liga. Su regularidad le ha permitido consolidarse como titular en la selección. Junto a él, otro nombre que han sido habitual en las convocatorias es Egil Selvik, por lo que pelearán por un puesto en este Mundial 2026.

Las estrellas de la selección de Noruega en el Mundial 2026

El gran referente ofensivo del equipo es Erling Haaland. El delantero del Manchester City afronta su primer Mundial con la selección absoluta, en un escenario donde podrá exhibir su capacidad goleadora a nivel global.

A su lado, el liderazgo en la creación recae en Martin Odegaard, capitán del equipo y pieza clave en la construcción del juego ofensivo. Su visión, control del ritmo y capacidad para generar ocasiones lo convierten en uno de los pilares del conjunto.

El bloque se completa con perfiles que aportan diferentes registros al ataque. Alexander Sorloth añade potencia y presencia física en el área, mientras que Oscar Bobb representa una apuesta joven con capacidad para desequilibrar en situaciones individuales.

Así es el seleccionador de Noruega en el Mundial 2026

El responsable técnico del equipo es Stale Solbakken, una figura con experiencia tanto en los terrenos de juego como en los banquillos. Como futbolista, fue internacional con Noruega y participó en el Mundial de Francia 1998, última aparición del país en una Copa del Mundo antes de esta edición.

Su carrera como jugador se vio interrumpida en 2001 debido a un problema cardíaco que le obligó a retirarse de la competición profesional. Posteriormente, inició su trayectoria como entrenador, destacando especialmente su etapa en el Copenhague, donde logró tres títulos de liga y fue reconocido como el mejor técnico en la historia del campeonato danés.

Al frente de la selección, Solbakken ha sido el encargado de consolidar un grupo competitivo, apostando por una mezcla de juventud y experiencia. Su conocimiento del fútbol internacional y su pasado con la selección aportan un componente adicional en este regreso a la élite.

La camiseta de Noruega en el Mundial 2026