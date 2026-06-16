Así es Erling Haaland: edad, cuánto cobra, cuál es su claúsula en el Manchester City…

Erling Haaland (Leeds, 21 de julio de 2000) está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y es una de las grandes estrellas de la Premier League. El jugador del Manchester City ha devorado todos los registros goleadores en el campeonato inglés después de hacer lo propio en el Borussia Dortmund, al que llegó procedente del Red Bull Salzburgo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Erling Haaland.

Erling Haaland ha estado en boca de todo el mundo en los últimos días después de que Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunciara un acuerdo con el futbolista en caso de victoria electoral ante Florentino Pérez. Posteriormente, tanto Rafaela Pimenta, agente del jugador, como su padre, desmintieron la noticia y, posteriormente, la victoria del mejor presidente de la historia del club acabó con la historia de Haaland y el Real Madrid… de momento.

Cuántos años tiene Erling Haaland

Erling Haaland tiene 25 años y cumplirá 26 el próximo mes de junio. El delantero noruego entra en los mejores años de su carrera después de haber batido todo tipo de registros goleadores.

Dónde nació Haaland

Erling Haaland nació en Leeds cuando su padre jugaba en el equipo de la ciudad inglesa. En el año 2004, con tres años, se mudó a la ciudad de Bryne, en Noruega, la ciudad natal de sus padres.

¿Tiene hijos Erling Haaland?

La pareja actual de Erling Haaland es Isabel Haugseng Johansen, a la que conoció durante su juventud en la ciudad de Bryne.

Quién es el padre de Erling Haaland

Alf-Inge Haaland es el padre de Erling Haaland y el que hizo famoso su apellido en Inglaterra tras llegar al Nottingham Forest en el año 1993. Después jugó en el Leeds y Manchester City antes de volver a Noruega para militar en el Bryne y el Rosseland.

Cuánto dinero gana Erling Haaland

Haaland renovó hace unos meses su contrato con el Manchester City hasta el próximo año 2034 y tiene uno de los salarios más potentes de Europa. The Sun informó que el nuevo contrato del noruego incluye un salario de 600.000 euros por semana, que equivale a unos 30 millones de euros al año. Hasta 2034 sumaría una cantidad de casi 308 millones de euros. Desde Inglaterra se publicó que esto equivale a un sueldo a la hora de ¡3.500 euros!

Cuál es la cláusula de Erling Haaland

Esta es la pregunta del millón. Siempre ha estado pululando en el ambiente que Haaland tenía una cláusula liberatoria para salir al Real Madrid, pero el Manchester City lo negó para desmentir a Enrique Riquelme. De todas formas, se especula con que esta podría rondar los 200 millones de euros.

Cuántos mundiales ha jugado Haaland

Erling Haaland jugará por primera vez un campeonato del mundo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Noruega está encuadrada en el grupo I, en el que se enfrentará a Irak, Senegal y Francia.