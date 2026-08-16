San Felipe Neri, sacerdote italiano: «Un corazón alegre está más cerca de Dios que una vida llena de tristezas»
Felipe Neri recibió sus primeras enseñanzas religiosas de los frailes dominicos del Monasterio de San Marcos, en Florencia. Cuando tenía 16 años fue enviado a San Germano para ayudar en el negocio de un primo de su padre. Durante una experiencia mística en una capilla vinculada a los benedictinos de Monte Cassino descubrió con claridad su vocación al sacerdocio. Decidió entonces apartarse de la vida cómoda y de los bienes materiales y, en 1533, partió hacia Roma con el deseo de entregar su vida al servicio de Dios.
Uno de los grandes dones que caracterizaron a Felipe Neri fue su alegría. Tenía una personalidad cercana y amable que le permitía ganarse rápidamente la confianza de quienes encontraba. Se hizo amigo de trabajadores, vendedores, empleados, niños de la calle y personas de diferentes condiciones sociales. Asimismo, dedicó buena parte de sus esfuerzos a las obras de misericordia. En 1548, junto con su confesor y 15 laicos, fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad. Sus miembros se reunían para realizar ejercicios espirituales y, al mismo tiempo, ayudar a los peregrinos que llegaban a Roma sin recursos.
«Un corazón alegre está más cerca de Dios que una vida llena de tristezas»
La frase que se le atribuye, resume muy bien una de las características que hicieron de Felipe Neri una figura tan querida. Para él, la alegría cristiana no significaba ignorar los problemas, sino que era una actitud que nacía de la confianza en Dios. Su sentido del humor también formaba parte de su manera de acercar a las personas a la fe.
Varios siglos después, esta enseñanza tiene especial relevancia en una sociedad como la actual. En ocasiones, buscamos la felicidad en aquello que podemos conseguir, mientras olvidamos que también podemos cultivar un corazón agradecido. La alegría de la que hablaba San Felipe Neri no era superficial, sino una alegría que nacía de sentirse amado por Dios y de saber que, incluso en las dificultades, nunca caminamos completamente solos.
En Roma quedó para siempre el recuerdo de un sacerdote que había dedicado décadas a enseñar la fe, atender a los pobres, acompañar a los enfermos y acercar a innumerables personas a Dios. Su alegría, su humildad, su sentido del humor y su intensa vida espiritual hicieron de él uno de los grandes catequistas y directores espirituales de Roma.
Citas de San Felipe Neri
- «Que los jóvenes estén alegres y se diviertan mientras que no pequen»
- «Nada ayuda al hombre tanto como la oración»
- «El que huye de una cruz, encontrará en su camino otra más pesada»
- «Debemos darnos a Dios enteramente y sin reserva»
- «Quien no puede dedicar mucho tiempo a la oración, que al menos eleve su corazón a Dios muchas veces»
- «El amor propio es como una membrana que envuelve nuestro corazón; es doloroso arrancarla, y cuanto más se llega a la carne viva, más dolor cuesta»
- «No seamos prontos en juzgar a los otros: pensemos primero en nosotros mismos»
- «El demonio procura sembrar la desunión en nuestras casas con quejas, disputas y rivalidades»
- «Entre las gracias que hemos de pedir a Dios, una de ellas ha de ser la perseverancia»
- «Dios obra por el bien de un alma que se ha entregado a Él enteramente»
- «Antes de ir a confesaros, bueno será pedir a Dios la buena voluntad de ser santo»
- «No debemos aborrecer a nadie, porque Dios no viene a estar en un alma que no ama a su prójimo»
- «Quien voluntariamente se pone en la ocasión diciendo: ‘No caeré’, está más cerca de la caída»
- «El que se alegra de ser despreciado y se tiene por nada, es un discípulo perfecto de la escuela de Jesucristo»
- «Procura rechazar los escrúpulos, porque turban el alma y engendran la tristeza»
- «Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace»
- «Conservar el buen humor en medio de las penas y enfermedades, es señal de alma recta y buena»
- «El demonio, que es muy orgulloso, teme mucho la humilde confesión»
- «Cuando Dios envía tribulaciones a un alma, le da una prueba de grande afecto»
- «Para estar en paz con el prójimo, no pienses nunca en sus defectos naturales»
- «No saber negar al alma sus deseos es fomentar sus vicios»
- «En la Comunión debemos pedir la curación de aquel vicio a que estamos sujetos»
- «Echémonos en brazos de Dios, y estemos seguros que si algo quiere de nosotros, nos dará fuerzas para hacer todo lo que desee que hagamos»
- «El siervo de Dios no debe querer recibir la recompensa de su servicio en este mundo»
- «No siempre nos conviene lo mejor»
- «No hay nada más peligroso en la vida espiritual que querer dirigirse uno a sí mismo»
- «El Espíritu Santo de Dios habita sólo en los corazones puros y sencillos»
- «Hay tentaciones, como las de la carne, que se vencen huyendo; otras, como las de la ira, resistiéndolas, y otras, como las de la vanagloria, despreciándolas»