Brasil – Noruega hoy: a qué hora es y por qué canal de televisión se puede ver gratis en directo el partido del Mundial 2026

Brasil y Noruega están listos ya para protagonizar un partidazo en los octavos de final del Mundial 2026. Vinicius y Haaland se enfrentan liderando a sus respectivos países, pero uno de los dos va a tener que despedirse de la Copa del Mundo e iniciar las vacaciones antes de lo que le gustaría. El espectáculo está servido en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y te vamos a contar la fecha, el horario y el canal de televisión para ver todo lo que suceda en este choque.

Brasil – Noruega de octavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de Brasil y de Noruega se enfrentarán en el partido que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, que, sin duda, será un partidazo con el duelo que protagonizarán Vinicius y Erling Haaland. La batalla en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey será una de las más destacadas de esta ronda de la Copa del Mundo. La FIFA ha programado este choque entre la canarinha y el combinado nórdico para este domingo 5 de julio. El balón tendrá que empezar a rodar a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Brasil vs Noruega del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en esta apasionante Copa del Mundo. El Brasil – Noruega correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas de pago. La1 de RTVE también ofrecerá gratis y en abierto este choque que se juega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Ambos operadores tienen disponibles sus aplicaciones para todo aquel que quiera ver este duelo tan emocionante en streaming y en vivo online.

También destacamos que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en el Mundial 2026, donde tenemos a un enviado especial. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Noruega de los octavos de final de la Copa del Mundo. Cuando el pitido final del árbitro resuene en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey publicaremos la crónica y también actualizaremos la noticia de cómo queda el cuadro de cuartos del torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el Brasil – Noruega del Mundial 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados al deporte rey que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de los octavos de final del Mundial 2026 tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio el Brasil – Noruega. Emisoras como RNE, Onda Cero, Cope, Radio Marca o la Ser harán conexiones con el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para narrar el minuto a minuto de lo que suceda entre la pentacampeona y los vikingos.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Brasil – Noruega?

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, denominado también como MetLife Stadium, es el escenario escogido para que en él se juegue el Brasil – Noruega que cayó en los octavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo, que es la casa de los New York Giants y los New York Jets, se inauguró en 2007 y en su interior caben más de 82.000 personas. Cabe recordar que en este campo se disputará la final de la Copa del Mundo.

La FIFA ha designado al colegiado Ismail Elfath para que imparta justicia en el Brasil – Noruega de los octavos de final del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Este árbitro tiene 44 años y nació en Marruecos. Desde el año 2016 es internacional por la FIFA y se espera que esté a la altura del pedazo de encuentro que va a tener que dirigir.