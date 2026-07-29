¿Cuál es la altura máxima que puede alcanzar el árbol del vecino? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

En muchas casas que tienen jardín, sobre todo en zonas donde las parcelas están pegadas, es bastante habitual que acaben surgiendo roces entre los vecinos por algo tan simple como un árbol. No tanto el árbol en sí, sino todo lo que genera con problemas como el hecho de que haga sombra de más, que las hojas se caigan o también que las ramas empiecen a colarse en la propiedad del vecino.

A partir de ahí, la duda suele ser la misma. Si ese árbol sigue creciendo, ¿hay algún límite? ¿Puede obligarse al vecino a cortarlo o a mantenerlo de cierta forma? Son preguntas que aparecen con frecuencia y que no siempre tienen una respuesta tan clara como parece. Y es que, aunque mucha gente piensa que existe una altura máxima fijada por ley, lo cierto es que la normativa no funciona exactamente así. Más que centrarse en los metros que puede alcanzar un árbol, lo que regula es cómo ese crecimiento afecta a la propiedad de al lado. De hecho, en España no existe una altura máxima general para los árboles en fincas privadas. Es decir, un árbol puede alcanzar varios metros sin que eso, por sí solo, suponga un problema legal. El conflicto aparece cuando ese crecimiento empieza a interferir en el espacio o los derechos del vecino. Ahí es donde entra en juego el Código Civil, que sí establece una serie de reglas pensadas precisamente para evitar este tipo de situaciones.

¿Cuál es la altura máxima que puede alcanzar el árbol del vecino?

Si hay una norma importante en este ámbito, es la que regula la distancia a la que deben plantarse los árboles respecto al lindero, es decir, la línea que separa dos propiedades. El artículo 591 del Código Civil establece que los árboles deben plantarse a una distancia mínima de dos metros de la finca vecina cuando se trata de especies de mayor tamaño. En el caso de arbustos o setos, esa distancia puede reducirse hasta medio metro. Puede parecer un detalle menor, pero es fundamental si lo pensamos ya que cuanto más cerca esté un árbol del límite, más probable es que con el tiempo acabe generando problemas en la parcela colindante.

Si esa distancia no se ha respetado, el vecino afectado tiene derecho a reclamar. Puede solicitar que el árbol se retire o se trasplante, especialmente si ya está causando molestias o daños.

Cuando el problema no es la altura, sino las ramas

En la práctica, muchas veces el conflicto no viene tanto por la altura del árbol como por su crecimiento lateral. Es decir, por las ramas que acaban invadiendo el terreno vecino. Esto ocurre con bastante frecuencia con árboles que se plantaron correctamente, pero que con los años han crecido hasta sobrepasar la linde. Y ahí la ley también es bastante clara y el propietario de la parcela afectada puede exigir al vecino que pode las ramas que sobresalen. En el caso de que no haya hay acuerdo entre las partes, el asunto puede acabar en los tribunales, donde se puede obligar al propietario del árbol a realizar esa poda para evitar la invasión.

Las raíces son un problema menos visible pero igual de importante

Las raíces pueden llegar a ser un problema más grave que las ramas si tenemos en cuenta que pueden llegar a levantar suelos, afectar muros o incluso invadir la propiedad vecina sin que el propietario del árbol sea plenamente consciente de ello. Para estas situaciones, el Código Civil también prevé una solución específica. El artículo 592 permite al vecino afectado cortar por su cuenta las raíces que entren en su terreno, sin necesidad de pedir autorización.

Es una medida bastante directa, pero tiene sentido: se considera que hay una invasión de la propiedad y, por tanto, se permite actuar para evitar daños mayores.

Qué hacer si el árbol del vecino te molesta

En el caso de que estés en esa situación y el árbol de tu vecino te moleste, lo primero , aunque suene obvio, es hablar con el vecino. En muchos casos, el problema se resuelve con una poda o un pequeño ajuste sin necesidad de ir más allá. Si no hay acuerdo, el siguiente paso es comprobar si se están incumpliendo las distancias legales o si existe una invasión clara de la propiedad. Eso es lo que realmente da base para reclamar. A partir de ahí, se puede exigir formalmente la poda de las ramas o, si procede, la retirada del árbol. Y si la situación no se soluciona, siempre queda la vía judicial.

En definitiva, y más allá de lo que diga la ley, este tipo de conflictos suele tener mucho de convivencia diaria. Son situaciones que, si no se gestionan bien, pueden alargarse en el tiempo y generar tensiones innecesarias. Por eso, aunque la normativa ofrece soluciones claras, lo más recomendable casi siempre es intentar resolverlo de forma amistosa antes de que el problema vaya a más.