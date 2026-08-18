Froilán se va de juerga a Asturias: discoteca, Aquasella y un incómodo encontronazo

Felipe Juan Froilán de Marichalar continúa exprimiendo el verano y, después de sus días de descanso en Baleares, ha puesto rumbo al norte de España. El hijo de la infanta Elena ha protagonizado una nueva escapada que vuelve a tener la música y el ocio nocturno como grandes protagonistas. Esta vez, su destino ha sido Asturias, donde ha combinado una noche de fiesta en una conocida discoteca de Llanes con su ya habitual visita al festival Aquasella, una cita de música electrónica que parece haberse convertido en una tradición más dentro de sus vacaciones estivales.

La ruta asturiana de Froilán comenzó el pasado viernes en Llanes, una de las localidades más conocidas del Principado. Lejos de apostar únicamente por los planes más tranquilos que ofrece la zona, el sobrino de los Reyes se decantó por una de las noches más animadas de la localidad: una visita a Cambalache, una discoteca con décadas de historia y conocida por ofrecer diferentes estilos de música para un público dispuesto a bailar hasta altas horas de la madrugada.

La parada en Llanes fue solo el comienzo. Al día siguiente, Froilán se desplazó hasta Arriondas para asistir al Aquasella, uno de los grandes festivales de música electrónica del verano español. El recorrido entre ambos puntos apenas supera los 50 kilómetros, por lo que el plan encajaba a la perfección con una escapada marcada por la fiesta y la música. Allí volvió a encontrarse con un escenario que ya conoce bien: el festival al que acudió también el verano pasado y que, por segundo año consecutivo, ha contado con su presencia.

Además, Froilán no estuvo solo. El nieto del Rey Juan Carlos disfrutó de estos días acompañado por su círculo de amigos y por Carla, la joven que se ha convertido en su compañía habitual durante los últimos meses. Ambos ya habían coincidido durante sus vacaciones en Ibiza y Formentera y, después de varios planes juntos, todo apunta a que su relación ha dejado atrás la etiqueta de simple amistad. De hecho, la joven ya habría sido presentada a personas del entorno familiar del hijo de la infanta Elena.

Sin embargo, el paso de Froilán por Aquasella no fue completamente tranquilo. El sobrino del Rey se encontró con una situación que, según ha trascendido, le resultó especialmente incómoda. Aunque trató de disfrutar del festival como cualquier otro asistente, varios de los presentes reconocieron su presencia y comenzaron a grabarlo con sus teléfonos móviles. El problema no fue tanto que alguien reparase en él como la manera en la que algunos asistentes trataron de conseguir imágenes. En lugar de acercarse para pedirle una fotografía, algunos teléfonos llegaron a situarse a escasa distancia de Froilán para grabarlo sin que él diese su consentimiento. Una situación que terminó haciéndole sentir observado en un momento en el que únicamente pretendía disfrutar de la música y pasar desapercibido.

Aun así, la cita parece haber adquirido un carácter especial para él. Froilán tiene una conexión con el Aquasella que va más allá de una visita puntual, ya que cuenta con el apoyo de un conocido empresario del ocio nocturno madrileño, amigo cercano y habitual de sus planes cuando se encuentra en España. Gracias a esta relación, el sobrino del Rey puede disfrutar del festival desde una zona privilegiada, situada entre el escenario y el backstage, alejada de buena parte del público general.

Tras finalizar el festival, Froilán habría prolongado unos días más su estancia en Asturias. La idea no habría sido únicamente continuar con el ocio nocturno, sino aprovechar también el entorno del Sella, Cangas de Onís y el oriente asturiano, una zona que ofrece una combinación de gastronomía, naturaleza y planes de verano muy diferente a la que ha disfrutado durante sus anteriores escapadas a Mallorca, Ibiza o Formentera.

Finalmente, Froilán regresó a Madrid el lunes 17 de agosto desde el Aeropuerto de Asturias, acompañado por sus amigos y viajando como un pasajero más. Un detalle que tampoco pasó desapercibido fue la pulsera del Aquasella que todavía llevaba en la muñeca a su llegada a Barajas, como recuerdo visible de unos días en los que el sobrino de Felipe VI volvió a demostrar que el verano español sigue teniendo un hueco reservado para sus escapadas, sus amigos y, por supuesto, la música.