El regreso de Froilán de Marichalar a España ha provocado un auténtico terremoto en la crónica social, devolviéndolo al centro de la actualidad mediática con una historia que mezcla misterio, glamour y especulación sentimental. El hijo de la infanta Elena, que durante los últimos años ha residido en Abu Dabi junto a su abuelo, el Rey emérito Juan Carlos I, vuelve a ser protagonista tras ser fotografiado en Madrid en una actitud especialmente cercana con una joven desconocida. Las imágenes, publicadas este miércoles 29 de abril, han despertado una enorme expectación al mostrar a Froilán disfrutando de una jornada primaveral por la capital española entre abrazos, sonrisas y gestos de evidente complicidad.

Lejos de la discreción que había mantenido en los últimos tiempos, Froilán fue visto recorriendo algunas de las zonas más emblemáticas de Madrid junto a esta atractiva acompañante, con quien compartió un plan que muchos han calificado como romántico. El paseo comenzó en las inmediaciones del lugar donde actualmente se aloja y continuó por diferentes calles del centro de la ciudad, donde ambos se mostraron relajados, ajenos a las miradas curiosas y al interés de los fotógrafos. Durante el recorrido, la pareja improvisó varias paradas, incluida una terraza donde disfrutaron de un aperitivo, dejando imágenes que refuerzan la impresión de una relación especialmente cercana.

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Sin embargo, el momento más comentado tuvo lugar en el parque de El Retiro, uno de los escenarios más románticos de Madrid. Allí, Froilán y su acompañante se dejaron ver abrazados, compartiendo conversaciones y muestras de cariño que han sido suficientes para disparar todo tipo de rumores sobre una posible nueva ilusión sentimental en la vida del sobrino del rey Felipe VI. Aunque la identidad de la joven sigue siendo una incógnita y desde su entorno no se ha confirmado ningún vínculo amoroso, la naturalidad de ambos y la química reflejada en las fotografías han sido interpretadas por muchos como señales de algo más que una simple amistad.

Este nuevo episodio llega en un momento especialmente significativo para Froilán. Su vuelta a España no responde únicamente a motivos personales, sino también a la complicada situación internacional derivada de la inestabilidad en Oriente Próximo, un contexto que habría motivado su regreso temporal desde Abu Dabi. Esta circunstancia ha facilitado que vuelva a integrarse en la vida social madrileña, reactivando el interés sobre su figura y sobre cada uno de sus movimientos públicos.

Sea como fuere, lo cierto es que la vida sentimental de Froilán siempre ha despertado un notable interés mediático. Su relación más conocida fue la que mantuvo con Mar Torres, marcada por varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años, hasta su final definitivo en 2020. Posteriormente, mantuvo una relación con Belén Perea, con quien rompió en junio de 2025. Desde entonces, el nieto del rey emérito había mantenido un perfil más reservado en cuestiones amorosas, lo que hace que estas nuevas imágenes adquieran aún mayor relevancia.