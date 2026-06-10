Uno de los detalles que más ha llamado la atención en el esperado documental de Rafa Nadal ha sido el espectacular reloj que luce en varias de sus apariciones. No se trata de una pieza cualquiera, sino del reloj Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafa Nadal, un modelo creado específicamente para el extenista mallorquín y considerado una de las mayores proezas técnicas de la relojería contemporánea. Valorado actualmente en alrededor de 2,7 millones de euros, este exclusivo reloj refleja la estrecha relación que Rafa Nadal mantiene con la firma suiza desde hace más de una década.

La historia entre Richard Mille y Rafa Nadal comenzó en 2010, cuando la marca desarrolló el primer reloj capaz de acompañar al tenista durante la competición. Desde entonces, ambas partes han colaborado en la creación de modelos cada vez más innovadores, culminando con este RM 27-05 Flying Tourbillon Rafa Nadal, una edición limitada de tan solo 80 ejemplares para todo el mundo.

La propia marca resume la filosofía de esta pieza con estas palabras: «En 2010, el RM 027 Tourbillon nació como respuesta a un desafío. Fue el preludio de una emocionante aventura, la búsqueda de una ligereza extraordinaria y un rendimiento excepcional. El RM 27-05 Flying Tourbillon Rafa Nadal lleva esta historia de Richard Mille a una conclusión culminante. El reloj pesa 11,5 gramos y puede resistir una fuerza g de 14.000, estableciendo un doble récord para un reloj tourbillon de cuerda manual».

Precisamente, la ligereza es uno de los aspectos más sorprendentes del reloj. Con solo 11,5 gramos de peso sin correa, ostenta el récord como el tourbillon mecánico más ligero y resistente jamás fabricado. Una cifra que parece imposible para una pieza de alta relojería, especialmente si se tiene en cuenta que es capaz de soportar aceleraciones de hasta 14.000 g, una resistencia extraordinaria para un mecanismo tan complejo.

Para lograrlo, Richard Mille recurrió a materiales procedentes de sectores tan exigentes como la aeronáutica, la automoción o la ingeniería avanzada. La platina y los puentes están fabricados en titanio grado 5 microgranallado con tratamiento PVD, una aleación compuesta por un 90% de titanio, un 6% de aluminio y un 4% de vanadio. Este material destaca por su rigidez, ligereza y resistencia a la corrosión.

Otro de los elementos clave es el empleo del innovador Carbon TPT® B.4, desarrollado durante cinco años por la manufactura. Además, el característico puente del tren de engranajes en forma de V está mecanizado en Carbon TPT®, un material formado por capas de filamentos de carbono que ofrece una resistencia excepcional frente a microfisuras y deformaciones.

A nivel mecánico, el RM 27-05 alberga un movimiento de cuerda manual con horas y minutos, equipado con un espectacular tourbillon volante. Su frecuencia de oscilación es de 3 Hz y ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 55 horas. Todo ello queda a la vista gracias a su diseño esqueletado, una de las señas de identidad más reconocibles de Richard Mille.

Más allá de sus impresionantes especificaciones, el reloj representa también una relación personal. Nadal ha definido su vínculo con la firma de manera muy clara: «Mi relación con Richard Mille, tanto la empresa como Richard como persona, ha sido sin duda un pilar de mi carrera deportiva desde 2010. Me han apoyado en todas las circunstancias, y espero que este vínculo continúe durante muchos años más. Richard Mille no es un simple socio: nunca ha dejado de estar a mi lado, en los buenos momentos y en los difíciles. Hoy, tras estos 14 años, forman parte de mi familia y de mi vida».