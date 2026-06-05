En ocasiones, un reloj dice mucho más de quien lo lleva que cualquier discurso. Y en el caso del Papa León XIV, el accesorio que asoma bajo la manga de su sotana se ha convertido en toda una declaración de intenciones. Lejos de los relojes mecánicos asociados históricamente al poder o al prestigio, el nuevo pontífice ha sido visto en varias ocasiones con un Apple Watch, un dispositivo que encaja sorprendentemente bien con la mentalidad que ha definido su pontificado desde el primer día. El Papa León XIV se ha presentado como un líder continuista en algunos aspectos, pero también claramente reformista en otros. Su discurso gira en torno a la escucha activa, la empatía, la inclusión y la necesidad de que la Iglesia dialogue con los desafíos del siglo XXI. Entre ellos, uno destaca especialmente: la tecnología.

El pontífice ha insistido en diversas ocasiones en la importancia de desarrollar una tecnología ética, capaz de estar al servicio de las personas y no al revés. Ha advertido sobre los riesgos de una inteligencia artificial sin control y ha mostrado preocupación por corrientes como el poshumanismo, que plantean una relación cada vez más difusa entre el ser humano y la máquina. Sin embargo, su postura no es de rechazo hacia la innovación, sino de integración responsable.

Precisamente ahí es donde cobra sentido la presencia de un reloj tecnológico en su muñeca. El dispositivo representa una evolución del reloj tradicional: ya no se limita a medir el tiempo, sino que recopila información sobre la salud, monitoriza constantes vitales, registra actividad física y ayuda a mantener hábitos saludables.

En el caso de León XIV, conocido por su afición al deporte y por promover una visión integral del bienestar humano, el uso de esta tecnología resulta coherente. Un Apple Watch puede ofrecer información sobre la frecuencia cardiaca, el nivel de actividad diaria, la calidad del sueño o posibles alteraciones físicas que requieran atención médica. Más que un símbolo de modernidad, se convierte en una herramienta práctica al servicio de la salud.

Durante siglos, los relojes de los líderes han representado tradición y estatus. Hoy, en cambio, vivimos en una sociedad donde la utilidad y la capacidad de adaptación son valores cada vez más importantes. El Papa León XIV parece entender esta realidad y asumir que la Iglesia no puede permanecer al margen de ella.