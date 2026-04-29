Como cada miércoles, las revistas del corazón han llegado a los quioscos este 29 de abril de 2026 con las noticias más COOL de la semana. Además de algunas exclusivas, las páginas del papel couché recogen las imágenes más impactantes de los últimos días, como las de Tana Rivera, que el pasado jueves presenció en vivo y en directo en La Maestranza la cogida de su novio, Roca Rey. Felipe Froilán, sobrino de Felipe VI, también ha sido pillado en Madrid —ya que ha regresado a la capital española debido al conflicto en Oriente Medio— junto a una misteriosa chica.

La nueva vida universitaria de Leonor, en las revistas del corazón

¡Hola! lleva en su portada a la princesa Leonor, la gran protagonista de los últimos días. Hace tan solo unas horas que se conoció que la heredera al trono estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. Sin embargo, en este reportaje, la publicación muestra unas fotografías de la hija mayor de los Reyes de España en la XXV Regata Interuniversidades de piragüismo.

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La revista también ha apostado en su primera página por una entrevista con Alejandra Cortina Cué, que debutará muy pronto en la literatura; finalmente, Valeria Mazza posa para la citada publicación con Taína, que acaba de cumplir 18 años.

La angustia de Tana Rivera

En los últimos días, Tana Rivera se ha convertido en el foco de todos los medios. Tras conocerse su relación con el torero Roca Rey, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo presenció en directo la grave cogida del diestro en La Maestranza. Tal y como recoge Semana, la joven fue captada en el tendido de lo más asustada por el percance del mexicano que, afortunadamente, ya ha salido del hospital tras varios días en la UCI.

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Por su parte, la publicación también ha destapado unas fotografías de Froilán paseando por las calles de Madrid. En este viaje a España —ya que desde hace unos años reside en Abu Dabi junto a su abuelo, el Rey Juan Carlos—, el hermano de Victoria Federica ha estado acompañado por una misteriosa chica… ¿Será su nuevo amor?

El debut de Rosalía como actriz

Que Rosalía es una artista 360 no es ninguna novedad. La cantante catalana repite protagonismo en las portadas y no precisamente por su faceta musical. La intérprete de La Perla ha debutado como actriz en una de las series del momento: Euphoria.

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Lecturas lleva en su portada un análisis de esta nueva faceta de Rosalía, además de una entrevista a Estopa o un reportaje sobre los 76 años de éxitos de Meryl Streep, que en los últimos días ha copado numerosos titulares debido al estreno de la segunda parte de El Diablo Viste de Prada.

La pelea de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Tras varios meses de un discreto romance, Tamara Gorro y Cayetano Rivera han protagonizado una discusión en plena calle. La revista Diez Minutos ha sido la encargada de sacar a la luz las imágenes de su tenso paseo por las calles de Madrid, en el que la colaboradora televisiva aparece con el semblante serio, mientras que el torero aparece abrazándola.

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La revista también lleva en su portada una entrevista exclusiva a Alaska, que ha reconocido que «sólo ha sido infiel una vez»; las imágenes de Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín rumbo a su gira americana y las lágrimas de Aitana Sánchez-Gijón tras la pérdida de su madre.