La muerte de Cristina Blanco ha dejado completamente desolado a Miguel Ángel Muñoz. El actor se despedía este martes de su madre con una emotiva publicación en Instagram en la que compartía algunos de los recuerdos más íntimos de su vida familiar y unas palabras cargadas de cariño, admiración y agradecimiento. Aunque el fallecimiento de la conocida vidente ha generado una enorme conmoción, especialmente por el estrecho vínculo que mantenía con el protagonista de Un paso adelante, hay un detalle del homenaje que no ha pasado desapercibido y que apunta a un legado muy especial que Cristina Blanco deja tras su marcha: su participación en un documental inédito de su hijo.

El homenaje de Miguel Ángel Muñoz a Cristina Blanco, su madre

Entre las numerosas reflexiones que Miguel Ángel Muñoz dedicó a su madre, una frase llamó especialmente la atención de sus seguidores. El actor reveló que ambos estaban trabajando juntos en un proyecto audiovisual de carácter muy personal, similar al exitoso formato que compartió junto a su querida Tata, Luisa Cantero, con quien conquistó al público durante la pandemia y posteriormente en la serie documental 100 días con la Tata.

«Te estaré también eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental y que te hiciera tanta ilusión. Y me da muchísima pena que no vayas a poder asistir a su estreno en el cine, así como tampoco me podrás ver el día de mi cumpleaños en el Teatro Romano de Mérida. Pero sé que estarás viendo todo esto y mucho más desde algún lugar privilegiado con alguno de tus superpoderes», escribía el intérprete.

Sus palabras han permitido conocer la existencia de La Última Vuelta, un documental del que apenas se habían conocido detalles hasta ahora y que, previsiblemente, adquirirá un significado completamente diferente tras el fallecimiento de Cristina Blanco. La participación de la vidente convierte el proyecto en un testimonio especialmente valioso para Miguel Ángel Muñoz, que conservará para siempre imágenes inéditas y conversaciones junto a su madre.

Por el momento, el actor no ha querido profundizar en el contenido de esta producción ni en la fecha prevista para su estreno. Sin embargo, la sola confirmación de que Cristina Blanco formaba parte activa del documental ha sorprendido a muchos, especialmente por la discreción que había mantenido durante los últimos años.

El complicado pasado de la vidente

No hay que olvidar que la madre del actor protagonizó algunos de los episodios más complicados de la crónica social española a comienzos de los años 2000. Cristina Blanco tuvo que enfrentarse a una etapa especialmente dura marcada por problemas personales y de salud mental. Durante aquellos años trascendió que había sido diagnosticada de trastorno bipolar, además de afrontar su separación matrimonial y diversos conflictos judiciales que la situaron en el foco mediático.

Uno de los capítulos más delicados llegó cuando fue condenada a 16 meses de prisión por la sustracción de tarjetas de crédito en un hotel de Málaga, una situación que terminó por afectar profundamente a su imagen pública. Desde entonces, su presencia mediática fue disminuyendo progresivamente hasta quedar prácticamente alejada de los focos.

Precisamente por ello resulta tan llamativa su aparición en La Última Vuelta. Lejos de las polémicas que marcaron parte de su trayectoria, el documental parece mostrar a una Cristina Blanco completamente diferente: la madre orgullosa que había recuperado la cercanía con su hijo y que se mostraba ilusionada ante la posibilidad de participar en uno de sus proyectos más personales.

Ahora, tras su fallecimiento, esta producción adquiere inevitablemente una dimensión mucho más emotiva. Lo que inicialmente iba a ser un nuevo trabajo documental para Miguel Ángel Muñoz se ha convertido también en el último testimonio audiovisual de su madre y en un legado familiar que permanecerá para siempre.

A la espera de conocer más detalles sobre La Última Vuelta, las palabras del actor dejan entrever que Cristina Blanco llegó a grabar parte del proyecto y que estaba especialmente emocionada con la idea de asistir a su estreno. Un deseo que no podrá cumplir, pero que convierte esta obra en un homenaje involuntario y profundamente conmovedor a una mujer que, pese a las luces y sombras de su vida, ocupó siempre un lugar fundamental en la historia personal del actor.