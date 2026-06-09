Muere Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz, a causa de un infarto

Miguel Ángel Muñoz se encuentra viviendo un duro revés personal. Su madre, Cristina Blanco, conocida por ser una exitosa vidente de la década de los 90, ha fallecido a los 61 años a causa de un infarto. Así lo ha confirmado la revista Semana este martes 9 de junio, la cual asegura que la mencionada ha perdido la vida en la residencia en la que vivía a las afueras de Madrid, concretamente en la localidad de Majadahonda.

Jorge Borrajo, director del medio mencionado, ha confirmado que la muerte se produjo el pasado domingo, 7 de junio, y que en el próximo número de la revista sacarán a la luz unas fotografías en las que aparece el intérprete arropado por su familia y amigos en el tanatorio. Por ahora, Muñoz no se ha pronunciado públicamente al respecto, por lo que todo parece indicar que está intentando vivir este complicado momento en la más estricta intimidad. Sin embargo, Borrajo ha desvelado que «no lo está pasando nada de bien». «Ha estado muy pendiente de su madre en todo momento. Son momentos muy duros para él», confesaba en el programa El tiempo justo.

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Fue en 2023 cuando se conoció que Cristina Blanco ingresó en un hospital de Madrid y que, aunque en ese momento se encontraba estable, habían tenido que amputarle una pierna como consecuencia de su enfermedad. En aquel momento, la vidente recibió diversos tratamientos especializados con la intención de adaptarle una prótesis, aunque finalmente no fue posible. Debido a la pérdida de autonomía que sufrió, una vez recibió el alta hospitalaria, fue su hijo quien se encargó de encontrar un centro donde pudiera recibir la atención y los cuidados que necesitaba.

*Texto en elaboración*