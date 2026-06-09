La carta de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre: «Te diagnosticaron un trastorno mental demasiado tarde»

Tras conocerse la noticia de que Cristina Blanco, popular por ser una exitosa vidente de la década de los 90, ha fallecido a los 61 años a causa de un infarto, su hijo, el actor Miguel Ángel Muñoz, ha publicado una extensa carta en sus redes sociales en la que despide a su madre y en la que descubre muchas intimidades sobre ella, tales como que padecía un «trastorno mental» que fue «diagnosticado demasiado tarde», algo que podría haber complicado su relación.

«Eras superdotada»

«Querida mamá: Has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales. Nunca te lo he dicho a ti, pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada. Adicionalmente tu fortaleza y resiliencia eran absolutamente extraordinarias», así ha comenzado Miguel Ángel Muñoz la carta dedicada a su madre que ha publicado en Instagram este martes 9 de junio.

«Nos costaba verte con empatía»

Acto seguido, el actor ha contado detalles privados sobre la salud de Cristina Blanco: «Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad. Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, qué incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma.»

«Gracias, mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto.Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional, siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti», ha continuado Muñoz.

«Gracias por ponerte a un lado de los medios de comunicación»

El intérprete de series como Un paso adelante, también ha querido destacar los sacrificios emocionales que hizo su progenitora: «Gracias también por cuidar de mí en lo profesional y por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años y nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que han hecho todo lo posible para tener un testimonio tuyo, o por muy atractivas que fueran la ofertas que te hacían para hablar de todas las personas que confiaron en ti partes muy íntimas de su vida, siempre mantuviste sus secretos para ti y continuaste con una discreción admirable».

«Gracias por haberme mostrado todas las caras de la vida en primera persona basadas en tu experiencia personal. Las luces y también todas las sombras por las que tuviste que pasar y así hacerme selectivo en lo que si quiero en mi vida y en lo que no. En estos 3 últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones, pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó. A pesar del impacto de lo repentino que ha sido y del dolor, me alegro mucho de que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente el pasado sábado, 7 de junio. Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a todo tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar», ha escrito también Miguel Ángel Muñoz.

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Cristina Blanco en la última película de su hijo

Y para terminar, el actor y director ha confirmado que su madre va a aparecer en su nuevo documental: «Te estaré también eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental #LAÚLTIMAVUELTA, y que te hiciera tanta ilusión. Y me da muchísima pena que vayas a poder asistir a su estreno en el cine, así como tampoco me podrás ver el día de mi cumpleaños en el Teatro Romano de Mérida. Pero sé que estarás viendo todo esto y mucho más desde algún lugar privilegiado con alguno de tus superpoderes. Te quiero y te voy a echar mucho de menos, mamá. Descansa en paz».