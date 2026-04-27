Tana Rivera no ha terminado la Feria de Abril como le hubiera gustado. El pasado jueves, la joven presenció en vivo y en directo la cogida de su novio, Roca Rey, en La Maestranza. Tal y como pudo conocer este medio, estaba previsto que el torero celebrara una fiesta privada tras la faena. Sin embargo, sus planes se trastocaron tras la cornada, que le obligó a pasar la noche en la UCI. Durante todos estos días, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha permanecido a su lado y muy pendiente del estado de salud del diestro, acompañada también de Tomás Páramo, íntimo de la pareja.

Pese a este gran susto que ha vivido en primera línea Tana, la joven también ha recibido recientemente una feliz noticia y que tiene que ver con una conocida amiga íntima que pronto será mamá por primera vez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MªEugenia González-Serna (@marugsl4)

La amiga de Tana que será madre este 2026

Tres meses después de su boda, María Eugenia González-Serna ha anunciado su embarazo. La hija del fallecido Rafa Serna y su marido, Juan Molina Ponce, serán padres por primera vez, tal y como ha publicado de manera discreta en sus redes la andaluza. Con motivo de la Feria de Abril, la joven no ha dudado en posar en varias ocasiones en El Real, donde ya ha presumido de figura premamá. Seguramente, Maru -por su relación con Tana- le contaría la llegada de su primer bebé hace semanas, pues ya ha compartido la noticia en redes y su vínculo es muy estrecho.

Una noticia que no solo llena de emoción a sus familiares, sino también a sus amigos. De hecho, Tana Rivera forma parte de su círculo más cercano de amigas de toda la vida, al igual que Blanca Llandres o Rocío Crusset. En medio de toda la vorágine tras el ingreso en la UCI de Roca Rey o la expectación mediática que ha causado su relación, la nieta de Cayetana de Alba ha recibido esta feliz noticia que alivia, en cierta medida, el susto de la cogida de su nuevo amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MªEugenia González-Serna (@marugsl4)

Así fue la boda de la hija de Rafa Serna

Pese al peso de su apellido, María Eugenia -al igual que sus dos hermanos-, siempre han sido unos jóvenes muy discretos. Eso sí, no han evitado que algunas noticias familiares -y muy felices- hayan salido a la luz, como la boda de Maru -así es como la llaman de manera cariñosa sus amigas- el pasado mes de enero.

La hija de Rafa Serna, que es profesora en la capital hispalense, donde vive, pasó por el altar el pasado mes de enero. La joven dio el sí, quiero a Juan, con el que empezó una relación sentimental -con Dios en el centro- hace tres años. Una ceremonia religiosa que tuvo lugar en una parroquia en el barrio de Santa Cruz y donde pusieron el broche de oro a una historia que solo acababa de empezar y que ahora suma un miembro más.