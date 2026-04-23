José Luis ‘El Turronero’ se moja y desvela qué VIP podría terminar dándolo todo en su fiesta de la Feria de Abril

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Tal y como marca la tradición, José Luis López Fernández, más conocido como El Turronero, ha vuelto a organizar su ya icónica fiesta en la Feria de Abril. Un evento que, año tras año, se consolida como una de las citas imprescindibles del calendario de la jet set sevillana. Y es que una vez más, ha logrado reunir a una larga lista de rostros conocidos con su poder de convocatoria incuestionable, algo que a día de hoy, está al alcance de muy pocos.

Desde Rocío Flores hasta Bertín Osborne, pasando por Bárbara Rey o José Mercé son solo algunos de los VIP que no se perderán esta velada y que se dejarán ver por la caseta de El Real, ubicada en los números 114 y 116 de la calle Pascual Márquez. Allí, entre farolillos, música flamenca y ambiente festivo, todos ellos dejarán al descubierto su lado más desenfrenado. Sobre esta cuestión, El Turronero no ha tenido reparo en desvelar quién de todos sus invitados piensa que terminará dándolo todo en su fiesta. Y lo ha hecho en exclusiva para los micrófonos de COOL. «La misma Paz Padilla, que viene esta tarde, puede hacerlo otra vez», decía, haciendo referencia al video viral que protagonizó la humorista el año pasado en la fiesta mencionada. A su vez, el empresario también ha especulado que Toñi Moreno podría tener una actitud fiestera muy parecida.

El poder de convocatoria de ‘El Turronero’

Además de hablar sin tapujos sobre sus invitados, El Turronero también ha desvelado que considera que el cariño con el que organiza sus fiestas es clave para que nadie quiera perdérselas. «Todos se acuerdan de mí, me llaman, me escriben… Y cuando tienen problemas, cuentan conmigo. Y claro, esto al final lo que hace es que un día como hoy, todos vengamos a celebrarlo», expresaba.

Sin querer desvelar demasiados detalles, José Luis comentaba a los micrófonos de COOL que había puesto a disposición de todos sus invitados diferentes cajas de Manolitos y palmeritas, así como también había querido sorprenderlos con los Domicaos, el típico dulce con el que él mismo asegura arrasar en sus propias panaderías. «Vendemos como 10.000 o 15.000 todos los días», desvelaba.

Por otro lado, el andaluz ha comentado que para este tipo de ocasiones, es él mismo el que elige sus looks, aunque al mismo tiempo también se ha deshecho en halagos hacia los sastres que tiene de confianza. «Tengo varias. En Madrid, en Sevilla y, por supuesto, en Ubrique, mi tierra. A mi pueblo lo llevo siempre muy orgulloso. Y lo expongo cada vez que puedo. Lo digo con orgullo, que soy de Ubrique y que hay muy buenos sastres allí», concluía.