La Feria de Abril de Sevilla 2026 vivió ayer su momento más especial, al ser Miércoles de Feria, pero da la sensación que de alguna manera que tras el día de ayer, comienza a entrar en su tramo final, pero ¿Cuándo exactamente? ¿Cuándo acaba la Feria de Abril de Sevilla 2026? Te ofrecemos ahora todos los datos, además de explicarte qué evento ocurre precisamente en su última jornada.

A lo largo de la semana, el Real mantiene un ritmo constante, con casetas llenas, calles con movimiento continuo y ese ambiente que mezcla tradición y ocio casi a cualquier hora. Pero cuando llega el fin de semana, y especialmente el domingo, todo adquiere un matiz distinto ya que se encaran las últimas horas de Feria. Con ese contexto, conviene ir al dato exacto y entender bien cómo se produce ese cierre, porque no ocurre de golpe, sino que tiene un desarrollo muy concreto.

¿Cuándo acaba la Feria de Abril de Sevilla 2026?

La Feria de Abril de Sevilla 2026 terminará este próximo domingo 26 de abril. Ese día se vivirá como una jornada completa de feria, sin recortes ni adelantos en el horario, lo que permite apurar prácticamente hasta el último momento.

De este modo, el recinto ferial con todas las casetas abrirá a las 12:00 horas como de hecho hace todos los días, pero el cierre o final no está marcado de madrugada como sucede en días previos, sino que será a partir de las 00:00 horas que será cuando se vean los fuegos artificiales que como todos saben, marca el fin de fiesta.

Cómo son los fuegos artificiales del final de la Feria de Abril

El espectáculo de fuegos artificiales no es un añadido, sino el elemento que como decimos, da sentido al final de la feria. El montaje de este año lleva por título «Entre Claveles» y está a cargo de Pirotecnia Zaragozana, una empresa con trayectoria en eventos de gran formato que repite tras encargarse también del espectáculo en la edición anterior. El contrato supera ligeramente los 24.800 euros e incluye tanto el material como toda la infraestructura técnica y de seguridad.

En cuanto al desarrollo, no se trata de un único bloque de fuegos, sino de una secuencia organizada por fases. Durante unos 15 minutos, se combinan disparos de gran altura con otros más cercanos, creando distintos niveles visuales. En ediciones recientes se han utilizado más de 5.000 lanzamientos y varios cientos de kilos de material pirotécnico, todo controlado mediante sistemas digitales que permiten sincronizar cada efecto con precisión.

Hay un detalle importante que a veces pasa desapercibido: el espectáculo está pensado específicamente para Sevilla. No es un montaje genérico, sino un diseño adaptado a la estética de la feria, con una intención clara de ir superando lo visto en años anteriores. Eso explica que cada edición genere tanta expectación. Más allá de la parte técnica, lo que realmente marca ese momento es el cambio de ambiente. Durante esos minutos, el ruido de la feria se detiene. Las casetas bajan el volumen, la gente deja de moverse y se genera una especie de pausa colectiva. Es un cierre breve, pero muy claro.

Dónde ver los fuegos sin perderte nada

La ubicación influye mucho en cómo se vive el final de la feria. Los fuegos se lanzan junto al río Guadalquivir, lo que permite verlos desde distintos puntos, aunque no todos ofrecen la misma perspectiva. El entorno del recinto ferial es el lugar más inmediato, pero también el más saturado. A esas horas, las salidas del Real concentran bastante gente, especialmente en dirección al río, así que moverse puede resultar más lento de lo habitual.

Por eso, muchos optan por desplazarse a zonas cercanas pero más abiertas. El Puente de los Remedios es uno de los puntos clásicos, al igual que el Puente de las Delicias o el Puente de Triana, desde donde se tiene una vista bastante limpia del cielo. También destacan espacios como el Muelle de Nueva York o las inmediaciones del Club Náutico, que permiten ver el espectáculo con algo más de distancia.

Y tras el espectáculo de fuegos artificiales, el recinto ferial entra en su cierre real. Las casetas comienzan a vaciarse de forma definitiva y el ambiente cambia en cuestión de poco tiempo. A partir de ese momento, empieza el desmontaje, una fase que no se ve tanto pero que es fundamental. Durante varios días se retiran estructuras, casetas y todo el montaje que ha dado forma al Real durante la semana.

Mientras tanto, la ciudad recupera poco a poco su ritmo habitual. El contraste es evidente, sobre todo para quienes han vivido la feria de forma intensa. De una semana de actividad constante se pasa a la normalidad en muy poco tiempo. En definitiva, la Feria de Abril de Sevilla 2026 acaba el domingo 26 de abril, pero su cierre no se entiende sin ese momento de medianoche. Es ahí, con los fuegos artificiales iluminando el cielo junto al Guadalquivir y el apagado del alumbrado, cuando Sevilla da por terminada su semana más intensa.