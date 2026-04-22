Una feria de abril pasada por agua: se acerca una DANA de forma inminente a Sevilla

Se acerca una DANA a España que puede afectar de forma inminente a Sevilla, provocando una feria de abril pasada por agua. Lo que parecía imposible, se convierte en una dura realidad, nos espera un cambio de tendencia que alejará la estabilidad y las altas temperaturas. De momento, la incertidumbre es enorme con lo cual, hasta que no nos acerquemos de lleno a este fenómeno que puede acabar pasando de largo no podremos ver el impacto que tendrá en la península.

De momento, las alertas están activadas ante un aumento de las temperaturas que pone los pelos de punta, en especial, en estos días en los que la población sale a la calle y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados cambios. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con unas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Es momento de empezar a visualizar una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede ser esencial esta previsión del tiempo de la AEMET.

Pasada por agua puede quedar la feria de abril

Una de las fiestas y celebraciones más importantes de España está en peligro ante la llegada de un cambio de tendencia en el tiempo que puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de un cielo que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno.

En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, lo que podría acabar pasando es que tengamos un giro radical en el tiempo con unas cifras que pueden batir todos los récords. El problema es que vamos a tener unas temperaturas que, sin duda alguna, acabarán marcando estas jornadas.

Tocará estar pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, tendremos que ver llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar convirtiéndose en algo realmente sorprendente. Es hora de saber qué es lo que podría pasar en breve.

Esta feria de abril tan esperada puede terminar pasada por agua, con ciertas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Una lluvia que no sólo será peligrosa para todos, sino que puede caer de forma abundante en algunos puntos, es la gran amenaza de estos días, que, de momento, han empezado con un sol radiante.

Se acerca una DANA de forma inminente a Sevilla

Las lluvias pueden acabar llegando a una Sevilla que se prepara para recibir una serie de cambios importantes que pueden marcar la diferencia. Lo que puede pasar es una situación cambiante que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará en estos días.

De forma inminente puede acabar haciendo acto de presencia una importante DANA que dará inicio a un nuevo ciclo. De cara al fin de semana: «Cielos nubosos, con chubascos localmente moderados y ocasionalmente acompañados de tormentas en el interior, poco probables en el litoral. Temperaturas en descenso, salvo las máximas del tercio occidental, que ascenderán. Vientos flojos variables».

Aunque, de momento, la previsión del tiempo no dice lo mismo: «Cielos poco nubosos en el tercio oriental, con nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de tormentas y chubascos ocasionales en las sierras. Cielos nubosos con nubes bajas en el resto, con probables brumas y bancos de niebla, tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en Sierra Morena y en las Béticas, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso o sin cambios en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste».

Para el resto de España la situación no puede ser muy distinta: «La borrasca situada al oeste de la Península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y dejará en la mitad occidental peninsular un ambiente menos caluroso que en la oriental. Se esperan nubes bajas por la mañana en el oeste Peninsular y el Estrecho, que en horas centrales se extenderán al Cantábrico, y que podrían dejar alguna llovizna aislada. Podrían darse chubascos aislados con tormenta en los Pirineos, Maestrazgo y sierras del sureste, que localmente pueden ser fuertes, siendo más probables en el Pirineo. En el resto del territorio y Baleares, se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos y precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. No se descartan brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia por la mañana y en zonas de la cordillera Cantábrica en horas centrales. Seguirá habiendo polvo en suspensión, principalmente en la mitad este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en el centro y oeste peninsular, incluso de forma notable en el oeste de Galicia y Cantábrico, y aumentarán en la mitad este y pocos cambios en Baleares. Las mínimas descenderán en el tercio oeste y Cantábrico, y se mantendrán sin cambios o ascenderán levemente en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente».