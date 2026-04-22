La AEMET avisa de lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET avisa de lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 22 de abril. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que estos fenómenos atmosféricos adversos se pueden producir en el interior de la mitad norte por la tarde. También se ha confirmado un aumento de las temperaturas máximas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la posibilidad de lluvias y tormentas.

La Comunidad Valenciana se prepara para un miércoles 22 de abril de aumento de temperaturas, pero también con lluvias y tormentas. «Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral de Castellón y poco nuboso o despejado en el resto por la mañana, aumentando a intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, donde hay baja probabilidad de chubascos dispersos y acompañados de tormenta», ha avisado la AEMET sobre las lluvias y tormentas que se podrían producir en el interior de la mitad norte durante la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado cambios ligeros en las temperaturas mínimas y «máximas en ascenso». El punto más caliente de la Comunidad Valenciana será la ciudad de Orihuela, en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 31 ºC durante las primeras horas de la tarde. En Alcoy se llegará a 29 ºC, en Elche se tocarán los 28 ºC y en la capital se llegará a 24 ºC en este miércoles 22 de abril.

En Valencia también se superarán los 30 ºC en Onteniente y en la capital de la Comunidad Valenciana las máximas serán de 27 ºC y las mínimas de 14 ºC durante la jornada. En el interior, los termómetros también subirán hasta los 29 ºC en Requena, donde la mínima será de 11 ºC durante la noche.

En Castellón las temperaturas serán más bajas que en el resto de la Comunidad y la AEMET también ha informado de cierta inestabilidad. «Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y poco nuboso o despejado en el resto por la mañana, aumentando a intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, donde hay baja probabilidad de chubascos dispersos y acompañados de tormenta», afirma la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en esta zona de la Comunidad Valenciana.

Lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana en este miércoles 22 de abril:

Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral de Castellón y poco nuboso o despejado en el resto por la mañana, aumentando a intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, donde hay baja probabilidad de chubascos dispersos y acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este por la tarde.