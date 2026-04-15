Las temperaturas pegan otro subidón en la Comunidad Valenciana: éste será el punto más cálido

La primavera vuelve a la Comunidad Valenciana en este miércoles 15 de abril. La AEMET ha confirmado un incremento de las temperaturas máximas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Los termómetros llegarán incluso a marcar los 26 ºC en ciudades como Orihuela, en la Vega Baja alicantina. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana afronta un día de temperaturas al alza en este miércoles 15 de abril. Después de un fin de semana marcado por las fuertes lluvias y un lunes en el que el viento fue protagonista, el calor vuelve al Mediterráneo y durante esta semana las temperaturas irán subiendo poco a poco. De primeras, para esta jornada, la AEMET ha confirmado un ascenso de las temperaturas mínimas y también de las máximas en el interior de la Comunidad Valenciana.

El punto más caliente de la terreta volverá a ser Alicante, concretamente la ciudad de Orihuela, donde se llegarán a los 26 ºC durante este miércoles 15 de abril. En Elche se tocarán los 23 ºC y en Alcoy los 24 ºC. En la capital, la máxima será de 21 ºC y la mínima de 10 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo durante la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia, la máxima estará en Onteniente, donde se llegará hasta los 24 ºC en las primeras horas de la tarde. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 22 ºC y la mínima de 12 ºC. En el interior, las máximas serán de hasta 23 ºC durante el día. En el interior de Castellón los termómetros también llegarán hasta los 21 ºC, mientras que en la capital se registrarán máximas de 22 ºC y mínimas de 12 ºC.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este miércoles 15 de abril en la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior. Viento del noroeste en el interior norte de Castellón, disminuyendo a flojo la segunda mitad del día; en el resto se espera viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo durante la tarde.