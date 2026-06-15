Estas son 7 las mejores playas de Barcelona para celebrar San Juan 2026

Se acerca la verbena de San Juan 2026, aquella noche de fiesta en la que arranca el verano y todo puede pasar. Tiene lugar la noche del 23 de junio, el solsticio de verano, y en Cataluña, de igual forma que en otras comunidades, es fiesta el 24 de junio en honor a San Juan. Es una noche especial porque gira en torno al fuego, los rituales y un buen postre: la coca de diversos sabores. ¿Cuáles son las mejores playas de Barcelona para celebrar San Juan?

Tenemos desde las playas de Barcelona ciudad, en la que hay festivales, conciertos y otras actividades, siendo las más cómodas para poder quedarse en la ciudad, y las playas de las poblaciones cercanas. Menos masificadas, donde ver el atardecer en buena compañía. No te pierdas ninguna de ellas para poder escoger la que te vaya mejor. Ahora bien, ves pronto, recoge todo lo que debes en la playa antes de irte, y haz caso a las normas de seguridad de cada lugar.

Las mejores playas de Barcelona para celebrar San Juan 2026

Playa de La Barceloneta

Es una de las más populares y concurridas. Según el Ayuntamiento de Barcelona, ahora está comprendida entre el espigón del Gas, que también se conoce con el nombre de espigón de Ginebra, y la antes mencionada playa de Sant Miquel.

La playa de la Barceloneta tiene una longitud de 422 metros y es una de las playas más antiguas y con más tradición de la ciudad. Es una de las preferidas por los usuarios extranjeros, grupos de amigos, jóvenes locales y más para bañarse y hacer actividades.

Playa de Llevant

Esta es la última de las playas creadas en el litoral de Barcelona. Está situada al lado de la Nova Mar Bella y se incorporó a la ciudad en el verano de 2006. Tiene una longitud aproximada de 375 metros. Durante la temporada de verano, la playa de Llevant dispone de un área delimitada para el acceso de ciudadanos con perros.

Esta playa cuenta también con un área de voley cerca del espigón que la separa con la playa de la Nova Mar Bella.

La Mar Bella

Mentimos si decimos que es menos concurrida que las anteriores pero quizás encuentres menos grupos de personas que se reúnen para pasarlo bien en San Juan.

Castelldefels

A unos 20 minutos de Barcelona, la playa de Castelldefels es famosa por albergar restaurantes y chiringuitos de primer nivel. Allí están algunas de las casas más lujosas de la costa barcelonesa, en especial porque suelen vivir los jugadores del FC Barcelona. están las mejores fiestas de San Juan.

Playa de Gavà

Al lado de Castelldefels hay una playa mucho más tranquila. Hay gente pero no tanta como en la población anterior. mira antes las diversas fiestas que se organizan en la playa.

Sitges

Algo más alejada de Barcelona, sobre 40 minutos de la capital catalana, la población más fiestera es Sitges. Alberga diferentes playas que son la envidia de la costa. Hay muchos bares y restaurantes en esta zona para poder vivir primero la noche en playa y luego acabar en alguna de sus discotecas famosas discotecas. Siempre puedes coger el tren para trasladarte donde quieras.

Playa de Caldes d’Estrac

La costa barcelonesa se extiende hacia el Maresme con cantidad de poblaciones que gozan de sus propias playas. La de Caldes d’Estrac es una de las más tranquilas para los que quieren gozar de una noche de San Juan algo más relajada. Puedes llegar cómodamente en tren.

Refuerzo de los servicios municipales para la verbena de San Juan

Según el Ayuntamiento de Barcelona, a partir de las 6.30 horas del lunes, 24 de junio, empezará el desalojo de las playas para que los servicios de limpieza puedan trabajar para dejarlas a punto para los bañistas.

Se pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza para la noche más corta del año. Las playas estarán abiertas hasta las 6.00 horas del día 24, y el metro y el tranvía circularán toda la noche. Mil operarios y más de 500 vehículos asegurarán la limpieza de los espacios públicos cuando termine la fiesta.

Una playa segura y limpia

Una docena de socorristas, una embarcación de vigilancia, tres ambulancias, un vehículo medicalizado de intervención rápida y un vehículo 4×4 serán los equipos de salvamento disponibles en la costa de Barcelona.

Durante la verbena de San Juan la red de transporte público asegurará la movilidad nocturna en la ciudad reforzando y ampliando los servicios, siendo una manera segura de poder llegar a casa sin riesgos.