La AEMET lo confirma: llega el ‘verano’ a la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana vivirá un día de verano este viernes 10 de abril. La AEMET ha confirmado que las temperaturas llegarán incluso a los 28 ºC en algunos puntos de la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de «probable polvo en suspensión en la mitad sur la segunda mitad del día». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la llegada del verano a la Comunidad Valenciana.

Este viernes 10 de abril será un día de verano en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que las temperaturas irán en ligero ascenso en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón durante esta jornada. La Agencia Estatal de Meteorología también predice temperaturas de hasta 28 ºC en ciudades como Orihuela y Elche, en la provincia de Alicante. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 25 ºC y la mínima de 15 ºC. Incluso en el interior, los termómetros llegarán a 27 ºC en Alcoy.

En la provincia de Valencia también se llegará a los 28 ºC en este viernes 10 de abril en la ciudad de Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día será de 25 ºC, mientras que en Requena, que suele ser el punto más frío de la zona, la máxima será de 27 ºC y la mínima de 13 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado. Posibles estratos bajos y brumas en puntos del litoral por la mañana. Probable polvo en suspensión la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable, tendiendo a este flojo por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

En Castellón también se vivirá otro día veraniego con máximas de 26 ºC en la zona. Las mínimas en el interior también suben hasta los 10 ºC en el interior, donde se llegará a los 25 ºC en Morella.

Día de ‘verano’ en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este viernes 10 de abril en la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso o despejado. Posibles estratos bajos y brumas en puntos del litoral norte y central por la mañana. Probable polvo en suspensión en la mitad sur la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en la mitad sur de Alicante.