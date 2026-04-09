Las temperaturas pegan un subidón en la Comunidad Valenciana: confirmado por la AEMET

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado «temperaturas en ascenso» en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón durante este jueves 9 de abril. Las máximas alcanzarán los 26 ºC en algunos puntos del Mediterráneo durante la jornada de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de «bancos de niebla en el litoral de Valencia por la mañana». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivirá un día casi de verano este jueves 9 de abril. La AEMET ha confirmado un aumento de las temperaturas máximas que llegarán hasta los 26 ºC en la provincia de Alicante, concretamente en la ciudad de Elche. En esta misma zona también se llegará a los 25 ºC en localidades como Orihuela o Alcoy. En Alicante la máxima será de 24 ºC y la mínima de 15 ºC durante la noche. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde, con intervalos de moderado en el sur», dice la AEMET.

En Valencia también se tocarán los 26 ºC en las zonas de interior de Requena u Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 24 ºC y la mínima de 13 ºC durante la noche. «Baja probabilidad de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el litoral por la mañana», predice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

En Castellón este jueves 9 de abril también será un día de temperaturas al alza. En la capital de la provincia se llegará a los 26 ºC y la mínima será de 10 ºC durante la noche. En el interior de la zona se llegará a los 24 ºC en Morella. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 9 de abril:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el litoral de Valencia por la mañana. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.