Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana: la AEMET activa un aviso por rachas muy fuertes de viento

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la provincia de Castellón para este martes 31 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de un aumento de las temperaturas máximas en las provincias de Alicante y Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en Semana Santa en la Comunidad Valenciana y la alerta amarilla por viento en la provincia de Castellón.

Este martes santo volverá a ser un día de fenómenos atmosféricos adversos en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la provincia de Castellón durante toda la jornada de este 31 de marzo. El primer aviso finalizará a las 11:59 horas y afectará al interior de la provincia, donde se esperan rachas máximas de 90 km/h y 80 km/h.

La otra alerta por viento está activada entre las 12:00 horas y las 23:59 horas en el litoral norte e interior norte de la provincia de Castellón, donde se esperan rachas máximas de 80 km/h de viento del noroeste. «Temperaturas máximas en ascenso notable en el interior de la mitad norte. Rachas muy fuertes del noroeste en Castellón e interior norte de Valencia», avisa la AEMET sobre el tiempo de este martes 31 de marzo en la Comunidad Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre un aumento de temperaturas generalizado en la Comunidad Valenciana. La zona más cálida de la comunidad estará en Orihuela, donde se llegará a los 24 ºC en las primeras horas de la tarde. En la capital de la Costa Blanca la máxima será de 19 ºC y la mínima de 10 º.

En Valencia la máxima durante el día será de 22 ºC y la mínima de 22 ºC. La mínima en Requena subirá hasta los 7 °C en las horas más frías de la noche. En el interior de Castellón, en Morella, la mínima subirá hasta los 4 ºC.

Alerta amarilla por viento en Castellón

«Temperaturas máximas en ascenso notable en el interior de la mitad norte. Rachas muy fuertes del noroeste en Castellón e interior norte de Valencia», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos para la Comunidad Valenciana este martes 31 de marzo. Esta es la predicción del tiempo:

Predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el norte; máximas en ascenso, notable en el interior de la mitad norte. Heladas débiles en puntos del interior. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Castellón e interior norte de Valencia.