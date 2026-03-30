La AEMET activa la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha activado una alerta amarilla para este sábado en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado por las fuertes rachas de viento que se sucederán a primera hora de la mañana en el litoral de Alicante y Valencia, además de durante todo el día en la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la alerta por viento en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana inicia la Semana Santa con tiempo inestable. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento que afectará durante todo este lunes 30 de marzo a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Rachas muy fuertes del noroeste en Castellón. «Rachas muy fuertes del noroeste en Castellón», ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología sobre una alerta amarilla que ha sido decretada entre las 14:00 horas y las 23:59 horas. Afectará toda la provincia de Castellón, donde se esperan rachas máximas de hasta 80 km/h.

La AEMET también ha decretado una alerta amarilla por viento en las primeras horas en el litoral de Alicante y el sur de Valencia. En estas zonas se esperan vientos procedentes del norte de «40 a 60 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de 3 m». Las horas confirmadas han sido desde las 00:00 horas de la madrugada hasta las 08:59 horas de este lunes 30 de marzo.

Con respecto a las temperaturas, la AEMET ha avisado de «temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el norte», mientras que se espera un ascenso de las máximas. «Heladas débiles en puntos del interior» se producirán en el interior de la provincia de Castellón, donde los termómetros bajarán hasta los 0 ºC, y en Valencia, donde en Requena se registrarán 2 ºC de mínima. En la capital de la Comunidad Valenciana se alcanzarán los 22 ºC durante las primeras horas de la tarde.

En la provincia de Alicante, la máxima estará en Orihuela, donde también se alcanzarán los 22 ºC. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 20 ºC durante el día y la mínima caerá a 7 ºC durante la noche. El punto más frío de la zona será Alcoy, donde se registrarán temperaturas de 3 °C.

La alerta por viento en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este lunes 30 de marzo en la provincia de Alicante:

Predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el norte; máximas en ascenso, moderado en el interior. Heladas débiles en puntos del interior. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Castellón.