El BOE lo confirma: estos pueblos de la Comunidad Valenciana van a tener dos puentes de 3 días después de Semana Santa

Un gran porcentaje de los 5,5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana tendrán dos puentes en la próxima Semana Santa. El Boletín Oficial del Estado dice que el lunes 5 de abril será festivo en todo el Mediterráneo y algunos pueblos y ciudades también disfrutarán de un día sin trabajo ni clases el lunes 13 de abril, Día de San Vicente Ferrer. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los puentes de la Semana Santa en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para recibir a cientos de miles de turistas en una Semana Santa que se presenta histórica en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Entre el próximo domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril se celebrará esta festividad que comenzará con el domingo de Ramos y finalizará con el clásico Domingo de Resurrección.

Según dicta el Boletín Oficial del Estado bajo premisa de la Generalitat Valenciana, en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón no será festivo el Jueves Santo, que cae en 2 de abril, como suele ser habitual cada año en el calendario laboral valenciano; sí que será festivo el lunes de Pascua, que en este 2026 cae en 6 de abril.

El calendario laboral de la Comunidad Valenciana recoge 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables; son los siguientes:

1 de enero, jueves: Año Nuevo.

6 de enero, martes: Epifanía del Señor.

19 de marzo, jueves: San José.

3 de abril: Viernes Santo.

6 de abril: Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes: Fiesta del Trabajo.

24 de junio, miércoles: San Juan.

15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen.

9 de octubre, viernes: Día de la Comunitat Valenciana.

12 de octubre, lunes: Fiesta Nacional de España.

8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes: Natividad del Señor.

Dos puentes en Semana Santa

A estos 12 días hay que sumarles dos no laborales ni lectivos que eligen los distintos ayuntamientos de los municipios que forman parte de la Comunidad Valenciana. Este es el motivo de que varios pueblos y ciudades de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón puedan disfrutar de dos puentes por Semana Santa: los tres días que forman parte del viernes 3, sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de abril, además del sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril.

El lunes 13 de abril será festivo en una gran parte de la Comunidad Valenciana por ser el Día de San Vicente Ferrer y el segundo lunes de Pascua. Por ello, será fiesta en Valencia capital y otros pueblos como Torrent, Paterna, Gandia, Sagunto, Alzira, Mislata, Catarroja o Paiporta.

En la provincia de Alicante también será festivo en San Vicente del Raspeig, que celebra el día de su patrón, y también la festividad de los Moros y Cristianos. También será fiesta en otras localizaciones como Elche, Torrevieja, Villena o Jávea. No será fiesta en Alicante ciudad ni tampoco en Castellón. En esta provincia sí que será fiesta en Peñíscola, por ejemplo. En estos municipios sus habitantes podrán disfrutar de dos puentes en Semana Santa.