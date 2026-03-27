Llorca recupera la Ciudad de la Luz de Alicante para las superproducciones: Disney rodará ‘Enredados’

Disney, el mayor conglomerado de entretenimiento del mundo, rodará parte de su superproducción Enredados, una adaptación con actores del film de animación del mismo título, en los platós de la Ciudad de la Luz, en Alicante. De este modo, los que fueron considerados los estudios cinematográficos de referencia en Europa recuperan el esplendor.

El anuncio lo ha efectuado este viernes el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, para quien este rodaje «dará un impulso estratégico al sector audiovisual valenciano y generará un impacto económico, laboral y social significativo para el territorio». El acuerdo para que este rodaje tenga como epicentro la Comunidad Valenciana y los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante se ha cerrado este mismo viernes.

Pérez Llorca ha explicado que, además, la Comunidad Valenciana refuerza su posicionamiento como referente internacional en la industria cinematográfica y su proyección como tierra dinámica de oportunidades, «atractiva para la inversión en los cinco continentes». Además, ha ratificado el compromiso de la Generalitat Valenciana en el apoyo y promoción del sector y su infraestructura audiovisual.

La superproducción de Disney tendrá además otras localizaciones dentro de la Comunidad Valenciana. Y, entre ellos, el de la propia ciudad de Alicante. Y, también, se rodará fuera de este territorio, en otros territorios, pero dentro de España.

Enredados estará dirigida por Michael Gracey, bajo cuya dirección la película El gran showman fue nominada al Óscar. Y estará interpretada por Teagan Croft, en el papel de Rapunzel; Milo Manheim, en el de Flynn Ryder y Kathryn Hahn, quien interpretará a Madre Gothel.

Se trata de la versión con actores de lo que fue un enorme éxito dentro del cine de animación. Enredados se perfila como uno de los grandes éxitos futuros de Disney. Llevará la marca de la Comunidad Valenciana, de la ciudad de Alicante y de la Ciudad de la Luz.