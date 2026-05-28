Feria del Corpus de Granada 2026: cuándo es, programa, la Tarasca y todo lo que debes saber

Granada tiene varias fechas importantes a lo largo del año, pero pocas se viven como el Corpus Christi. Durante esos días, la ciudad cambia por completo ya que se trata tan sólo de celebrar la parte religiosa, sino que desde días previos al 4 de junio que es cuando se celebra esta festividad, tiene lugar la famosa Feria de Granada de la que os queremos ofrecer el programa, horarios y también toda la información dado que arranca este próximo fin de semana.

La feria del Corpus de Granada 2026 contará como ya es costumbre, con actos tradicionales por la mañana, movimiento en el centro, y por la noche el recinto ferial lleno hasta arriba. Y como no, estarán también están esos momentos que todo el mundo espera, como la Tarasca o el alumbrado. Si nunca has estado, cuesta explicarlo, y si has ido alguna vez, ya sabes que no es una fiesta cualquiera de modo que es importante tener claro todas las fechas y los actos que se van a dar.

Cuándo es la Feria del Corpus de Granada 2026: fechas y días clave

La feria arranca el sábado 30 de mayo y se alarga hasta el sábado 6 de junio. El primer día ya empieza con movimiento al mediodía con el pregón en el Ayuntamiento, este año a cargo de la periodista Mónica Martínez Leyva. Y por la noche, el momento que marca el inicio de verdad con el alumbrado del recinto ferial. Luego la semana va cogiendo ritmo poco a poco hasta llegar al jueves 4 de junio, que es el día grande. Ese día, además, es festivo local en Granada, así que se nota todavía más en el ambiente. Es cuando tiene lugar la procesión del Corpus por el centro, uno de los actos más antiguos y cuidados.

Qué es la Tarasca de Granada y cuándo desfila en el Corpus 2026

La Tarasca es un desfile que recorre el centro con gigantes y cabezudos, pero lo que todo el mundo espera es ver al personaje del mismo nombre Tarasca, que es una figura subida sobre un dragón que cada año aparece vestida de forma distinta. Tiene ese punto curioso de tradición y espectáculo. No es un acto solemne como la procesión, es más bien todo lo contrario, algo más desenfadado. En 2026 saldrá el miércoles 3 de junio a partir de las 12:00 horas.

Programa del Corpus de Granada 2026: actos, horarios y actividades

El sábado 30 arranca con el pregón y el alumbrado a medianoche. Ese mismo día ya se instalan las Carocas en Bib-Rambla, que son esas viñetas con crítica y humor que mucha gente va a ver casi todos los años. El domingo cambia un poco el ritmo con la exhibición de enganches en la Plaza de Toros (de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00). Y luego ya entramos en los días más típicos destacando el miércoles la Tarasca, el jueves 4 de junio la procesión que sale de la Catedral a las 10:15 horas y entre medias, feria todos los días.

Dónde se celebra la Feria del Corpus de Granada: recinto ferial y centro histórico

El Corpus se vive en el centro histórico, donde pasan los actos más tradicionales, pero por otro lado está el recinto ferial de Almanjáyar, que es donde está la feria como tal. El recinto está organizado en calles con nombres muy reconocibles, como La Zambra, El Vito o La Caña. Y este año habrá 72 casetas. La mayoría son tradicionales, de peñas o asociaciones. Luego están las institucionales, que son públicas, y unas pocas comerciales. Este es el mapa de la distribución de las casetas de la Feria de Granada para este año:

Feria taurina del Corpus de Granada 2026: corridas y cartel taurino

La feria taurina vuelve a ser uno de los grandes atractivos del Corpus, con un ciclo que se celebrará del 3 al 7 de junio en la Plaza de Toros de Granada.

Estos son los carteles principales:

3 de junio: Carlos Tirado, Julio Norte e Iván Rejas

Carlos Tirado, Julio Norte e Iván Rejas 4 de junio: Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque

Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque 5 de junio: José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey

José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey 6 de junio: Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado

Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado 7 de junio: Diego Ventura y Sebastián Fernández

El alumbrado del Corpus de Granada: cuándo y cómo es la ceremonia de apertura

El alumbrado es el momento que sirve como arranque a la feria de modo que se celebrará en la noche del sábado 30 de mayo, justo a las 00:00 horas.

La portada mide más de 20 metros de altura y este año vuelve a inspirarse en la Puerta de las Granadas, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Está formada por miles de puntos de luz, más de 15.000, que cuando se encienden crean esa imagen que todos asociamos con el inicio del Corpus. A partir de ahí, el recinto entero se ilumina y se pueden encontrar los farolillos, arcos de luz y las calles decoradas con todo está pensado para que el ambiente sea el que esperas en una feria andaluza

Cómo llegar a la Feria del Corpus de Granada: metro, autobús y aparcamiento

Llegar al recinto de la Feria del Corpus de Granada no es complicado, pero lo cierto es que debido a la afluencia de público, es posible que llegar cueste un poco. Lo ideal es coger uno de los buses especiales de feria (F1 a F6), que funcionan bastante bien y conectan con el centro. El metro también es opción, bajando en la parada Jaén, aunque a ciertas horas va bastante lleno.

Por qué el Corpus de Granada no tiene fecha fija y cuándo cae cada año

Una cosa que siempre llama la atención es que el Corpus no cae nunca en la misma fecha. Esto es porque depende de la Semana Santa. En concreto, se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Por eso, en 2026 toca el 4 de junio, pero otros años puede caer antes o después.