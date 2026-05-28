Previsión AEMET Castilla y León: día poco nuboso con chubascos y tormentas en el noroeste montañoso

En el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevé un día poco nuboso con nubes altas que evolucionarán hacia la tarde, momento en el que podrían producirse algunos chubascos aislados con tormenta, especialmente en el noroeste montañoso. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y el viento será variable y flojo.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 28 de mayo

Cielo soleado y ambiente cálido en León

El cielo se despereza lento en León, donde esta jornada se anticipa tranquila y soleada. Las temperaturas oscilan entre los agradables 15 grados de mínima y los cálidos 31 que se alcanzarán por la tarde, con un viento suave que soplará de dirección este a unos 10 km/h, ofreciendo un respiro fresco. No se espera lluvia, así que el ambiente se mantendrá despejado, ideal para disfrutar del exterior en estas horas de luz que se extienden desde el amanecer a las 6:49 hasta la puesta del sol a las 21:49.

A medida que avanzamos hacia el mediodía, la calidez empezará a sentirse más intensa, haciendo que la sensación térmica se eleve y se acerque a los 31 grados. El aire, aunque cálido, se presentará con niveles de humedad que rondarán el 55%, lo que lo mantendrá ligero en comparación con el calor pesado de otros días. Al llegar la tarde, el cielo lucirá un azul resplandeciente, acompañando a los leoneses que disfrutan de un día lleno de posibilidades al aire libre.

Zamora: cambios drásticos con lluvias y viento

El aire fresco de la mañana en Zamora anticipa un día de cambios drásticos, donde el murmullo del viento se mezcla con el sonido de la naturaleza. A medida que sale el sol, el cielo se presenta cubierto, pero a medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará inestable, trayendo consigo ráfagas de viento de hasta 65 km/h y algunas lluvias dispersas.

Mientras la mañana se siente templada con temperaturas que rondan los 16°C, la tarde marcará un contraste notable, con el termómetro alcanzando los 35°C, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 36°C. Con una humedad que puede llegar al 65%, mejor será llevar un paraguas y estar preparados para cualquier imprevisto.

En la ciudad de Salamanca, jornada soleada y calurosa

El día amanece en Salamanca con un sol brillante que saldrá a las 06:55, marcando el comienzo de una jornada mayormente despejada. La temperatura mínima rondará los 16 grados, mientras que se espera que durante la mañana los termómetros alcancen los agradables 17 grados. La suavidad del tiempo se verá acompañada por un ligero viento del este con una velocidad de 10 km/h, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 35 grados, lo que promete una tarde calurosa aunque todavía soportable gracias a un cielo parcialmente nublado. La humedad será baja, con un 10%, lo que ayudará a que la sensación térmica se mantenga en un adecuado nivel. El sol se ocultará a las 21:45, ofreciendo así más de 14 horas de luz solar. No se espera lluvia en todo el día, por lo que es un momento perfecto para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielo ligeramente nublado y suave brisa

Las condiciones se presentan estables, con un cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 34 grados durante el día. El viento será suave, lo que aportará una sensación agradable, aunque no se esperan lluvias significativas a lo largo de la jornada.

Un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por los parques o encuentros con amigos, hará de este día una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo.

Nubes por la mañana y sol brillante por la tarde en Burgos

Las nubes se mantienen en el cielo burgalés esta mañana, creando un ambiente fresco que invita a disfrutar de un agradable paseo. La temperatura mínima ronda los 15 grados, por lo que será recomendable llevar una chaqueta ligera al salir. A medida que avance el día, el sol comenzará a brillar con más fuerza, alcanzando hasta 32 grados por la tarde. La brisa suave del noreste acompañará la jornada, haciendo que la sensación térmica oscile entre los 15 y 31 grados. ¡No olvides tus gafas de sol!

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas en torno a los 14°C. A medida que avance el día, el mercurio irá ascendiendo, alcanzando una máxima de 33°C por la tarde, acompañada de vientos de hasta 10 km/h que aportarán una sensación térmica de 34°C.

No se esperan lluvias en ningún momento, lo que permite disfrutar de un día radiante. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol en las horas más cálidas, ya que la humedad irá en aumento, alcanzando el 75% en su punto más alto.

Cielo despejado y tarde soleada en Ávila

El día se presenta con cielos despejados en Ávila, donde la temperatura comienza con frescura. Se espera una agradable mañana, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados. A medida que avance la jornada, el sol tomará protagonismo, elevando el termómetro hasta los 28 grados en la tarde. La brisa suave de 15 km/h hará que el ambiente sea aún más agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. No olvides llevar hidratación y usar protección solar, porque la sensación térmica podría llegar a los 31 grados.

Segovia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete una jornada agradable en Segovia. La mañana arranca fresca, con temperaturas en torno a los 17°C, pero el sol comenzará a calentar, alcanzando los 30°C al mediodía, mientras el viento del sureste sopla suavemente a 10 km/h.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la sensación térmica, aunque los valores máximos irán acompañados de una humedad relativa elevada que podría causar incomodidad. Se recomienda disfrutar de las horas de sol antes de que caiga la noche, donde las temperaturas descenderán a los 20°C.

Día cálido y soleado ideal para actividades en Soria

El día amanece en Soria con un cielo despejado que promete un inicio cálido, alcanzando temperaturas alrededor de 17 grados. A medida que avance la jornada, el calor se intensificará, con una máxima que podría llegar hasta los 31 grados, mientras la brisa suave del sureste añadirá un toque agradable a la calidez. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá en niveles altos, lo que indicará que la jornada será bastante calurosa.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará sin nubes, ofreciendo un espléndido panorama para disfrutar. La humedad será moderada, oscilando entre el 20 y el 65%, creando un ambiente cálido pero tolerable. Con un total de más de 14 horas de luz tras la salida del sol a las 06:49 y su puesta a las 21:34, Soria tendrá un día perfecto para actividades al aire libre, sin preocupaciones de lluvia en el horizonte.