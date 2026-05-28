EEUU ataca una base iraní en Bandar Abbas e Irán bombardea una base estadounidense en respuesta

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado haber derribado cuatro drones kamikaze iraníes sobre el estrecho de Ormuz y haber atacado a continuación una estación de control terrestre iraní en las afueras de Bandar Abbas, ciudad portuaria situada frente al paso marítimo más estratégico del Golfo Pérsico. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber lanzado un bombardeo en respuesta con proyectiles contra la base aérea de origen del ataque.

La confirmación estadounidense del ataque llegó horas después de que la agencia iraní Fars y la radiotelevisión pública IRIB informaran de tres explosiones registradas al este de Bandar Abbas, sin poder precisar la ubicación ni el origen exactos de las detonaciones. Las mismas fuentes señalaron que los sistemas de defensa antiaérea de la ciudad llegaron a activarse durante varios minutos, aunque la cadena pública precisó que, pese al ruido, no se registró señal de explosión alguna dentro del perímetro urbano.

La versión iraní de los daños fue ofrecida por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, que citó a una «fuente militar informada» para afirmar que el ataque «apenas ha alcanzado terrenos baldíos alrededor de Bandar Abbas» y que «no ha causado víctimas ni daños». La misma fuente añadió que un buque carguero estadounidense «ha intentado cruzar el estrecho de Ormuz apagando su radar, pero se ha visto obligado a detenerse y regresar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica actuara con rapidez y decisión, abriendo fuego contra él».

La secuencia de ataques y contraataques no se detuvo ahí. El Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica publicó un comunicado, recogido también por la agencia Tasnim, en el que confirmó haber atacado con proyectiles «la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque» lanzado previamente contra Bandar Abbas. Según el comunicado, la respuesta iraní se ejecutó a las 04:50, hora local.

Irán encuadró su respuesta como «una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite», la reacción iraní «será aún más contundente», recalcando en el mismo comunicado que «la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor».

El nuevo incidente se produce apenas dos días después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo lo que Washington describió como «ataques en defensa propia» contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán. El capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, encuadró aquellas acciones en una «defensa propia» y afirmó que las tropas actuaban «con moderación durante el alto el fuego en curso».