Todo sobre el nuevo Royal Oak de Audemars Piguet: sólo 150 unidades y más de 150.000 euros
La alta relojería lleva años buscando nuevas formas de dialogar con la moda, la música y la cultura contemporánea sin perder su esencia artesanal. Algunas colaboraciones se quedan en un mero ejercicio estético; otras consiguen abrir un nuevo capítulo dentro de la industria. Eso es precisamente lo que sucede con la nueva alianza entre Audemars Piguet y el dúo creativo formado por Yoon Ahn y Verbal, fundadores de AMBUSH. La maison suiza reinterpreta uno de sus modelos más radicales, el Royal Oak Concept Flying Tourbillon, para convertirlo en una pieza donde convergen diseño industrial, streetwear, precisión mecánica y una estética futurista que parece salida de una instalación artística más que de un taller relojero tradicional. Y, como ocurre con todo gran objeto de deseo dentro de la relojería contemporánea, su exclusividad también se refleja en el precio: distintas estimaciones del sector sitúan esta edición limitada por encima de los 150.000 euros.
Cuando la relojería habla el lenguaje de la moda
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