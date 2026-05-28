Todo sobre el nuevo Royal Oak de Audemars Piguet: sólo 150 unidades y más de 150.000 euros

Hace tiempo que las grandes casas relojeras entendieron que el lujo contemporáneo ya no vive encerrado únicamente en boutiques silenciosas o vitrinas de coleccionista. El nuevo consumidor de alta gama se mueve entre referencias culturales híbridas: escucha música, sigue desfiles, compra sneakers limitadas y entiende un reloj como una pieza de identidad visual.

En ese territorio, el Royal Oak lleva años jugando con ventaja gracias al magnetismo del diseño creado por Gérald Genta en 1972, el reloj que revolucionó para siempre el concepto de deportivo de lujo.

La colaboración con Yoon Ahn y Verbal no aparece, por tanto, como un movimiento improvisado. Ambos llevan años construyendo un universo creativo reconocible desde AMBUSH, mezclando joyería, moda, música y cultura urbana con una estética minimalista pero muy poderosa. Su influencia ha traspasado Tokio para convertirse en referencia global dentro del lujo contemporáneo.

El resultado de esta unión es un reloj limitado a sólo 150 piezas que no busca pasar desapercibido. Una edición extremadamente exclusiva que, según distintas publicaciones especializadas, podría situarse entre los 150.000 y los 200.000 euros en el mercado, especialmente teniendo en cuenta la demanda que suelen generar las series limitadas de Audemars Piguet.

Un Royal Oak más experimental que nunca

El nuevo Royal Oak Concept Flying Tourbillon mantiene la esencia arquitectónica del modelo original, pero la lleva hacia un terreno todavía más vanguardista. La caja de titanio de 38,5 milímetros presenta acabados satinados y pulidos que juegan constantemente con la luz, mientras la esfera semiesqueletizada introduce una composición visual casi cinematográfica.

Pero si hay un elemento que acapara toda la atención, es el tourbillon volante rojo situado a las seis. Esa explosión cromática rompe con el minimalismo oscuro del conjunto y funciona casi como un latido mecánico visible. Verbal quiso utilizar el rojo como símbolo de energía y origen del tiempo.

La esfera incorpora además cristal de aventurina negra, un material poco habitual que aporta profundidad y un efecto casi galáctico al reloj. No es casualidad que muchas de las imágenes promocionales recuerden más a una campaña de moda experimental que a la comunicación clásica de la relojería suiza.

Ahí reside precisamente el atractivo de esta pieza: consigue mantener intacta la complejidad técnica de Audemars Piguet mientras adopta códigos visuales propios del diseño contemporáneo.

Más que un reloj: una pieza de diseño contemporáneo

Uno de los grandes logros de esta edición limitada es que no parece diseñada únicamente para coleccionistas clásicos. También conecta con perfiles creativos que quizá nunca se habían sentido atraídos por la relojería tradicional.

El reloj incorpora el calibre manual 2982, con 72 horas de reserva de marcha, visible a través de una construcción abierta que convierte el mecanismo en parte del espectáculo visual. Pero, lejos de caer en la ostentación habitual de algunos relojes de alta complicación, esta pieza apuesta por una estética depurada, casi industrial.