Fue duro el golpe para el Rayo Vallecano, tras perder la final de la Conference League. El conjunto franjirrojo cayó contra el Crystal Palace en Leipzig en una cita histórica. No saben cuándo volverán a verse en una oportunidad así para levantar un título europeo. Pero, a pesar de la decepción, parte de la afición volvió a responder al equipo como suele hacerlo. A su llegada al hotel, decenas de aficionados esperaban a los de Iñigo Pérez para tratar de consolarles después de perder frente a los ingleses.

El conjunto rayista llegaba pasada la medianoche al hotel en el que se había hospedado durante los días previos a la final. Lo hacían, lógicamente, con caras tras saborear el lado amargo del fútbol. Sin embargo, allí estaban los suyos para recibirlos Algunos simplemente saludaron al bajarse del bus, mientras que otros como Pathé Ciss se quedaron firmando y haciéndose fotos.

La afición del Rayo se había movilizado para acudir en masa a la final y 12.000 aficionados acudieron a este partido histórico. Cabe destacar que el estadio de Vallecas cuenta con capacidad para 14.700 espectadores. Nadie se lo quiso perder, pero no pudieron los franjirrojos brindarles el primer título continental de su historia.

En la final contra el Crystal Palace, el ambiente generado por los 12.000 rayistas presentes era espectacular, intentando sobreponerse en todo momento a la afición inglesa, que les doblaba en número. Cuando terminó el partido, un pequeño grupo se desplazó al hotel, situado en el centro de la ciudad, para mostrarles su apoyo en un momento de lo más complicado para la plantilla.