Los geólogos gritan de emoción tras el hallazgo del siglo: confirman que los montes Apalaches tienen litio suficiente para fabricar 500.000 millones de móviles

Geólogos de los Estados Unidos han hecho un descubrimiento histórico en los montes Apalaches. Investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos han confirmado que en este sistema montañoso situado en el este del país se han encontrado 2,5 millones de toneladas de litio, un material indispensable para la electrónica, salud, industria del vidrio, metalurgia, transporte o hasta en medicina o psiquiatría. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el importante hallazgo de expertos americanos con el litio.

Los montes Apalaches de Estados Unidos son una cordillera montañosa ubicada en la costa este del territorio y que recorre hasta 3.200 kilómetros por los estados de Nueva York, Pensilvania, Virginia, Tennessee y Carolina del Norte. En esta cadena montañosa, considerada como una de las más antiguas de todo el planeta, los investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos han hecho un importante descubrimiento: han dado con 2,5 millones de toneladas de litio suficiente para fabricar 500.000 millones de teléfonos móviles.

Este descubrimiento tiene importancia, ya que el litio es un metal ultraligero fundamental para la transición energética y también para la medicina. Este material es el que se utiliza para las baterías de los teléfonos, pero también para las de los vehículos eléctricos por su gran capacidad de almacenamiento y su peso ligero. El litio también se encuentra en dispositivos como marcapasos; se emplea para la metalurgia y la fabricación de aviones o helicópteros. A su vez, este metal es indispensable en el mundo de la medicina y psiquiatría, ya que se utiliza para tratar el trastorno bipolar y la depresión.

El litio en los montes Apalaches de Estados Unidos

«El litio en los estados del este podría reemplazar las importaciones durante un siglo o más». Así reza el titular del comunicado de prensa publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que el pasado 28 de abril de 2026 informó de un descubrimiento histórico de 2,5 millones de toneladas de litio que han sido descubiertas en los montes Apalaches de Estados Unidos y que harán al país ser dependiente de un metal clave en el futuro. En el comunicado dejan claro que esta es una «cantidad suficiente para reemplazar 328 años de importaciones estadounidenses al nivel del año pasado».

El artículo científico publicado por la USGS en la prestigiosa revista Natural Resources Research informa que los montes Apalaches contienen 1,43 millones de toneladas métricas de óxido de litio, concentradas en las Carolinas, y los Apalaches del norte, además de aproximadamente 900.000 toneladas métricas, concentradas en Maine y Nuevo Hampshire. El litio se habría encontrado en pegmatitas, rocas de grano grueso similares al granito.

Ned Mamula, director del USGS, ha hecho una valoración sobre el descubrimiento del siglo en Estados Unidos. «Esta investigación demuestra que los Apalaches contienen suficiente litio para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades del país, lo que representa una contribución fundamental a la seguridad minera de Estados Unidos, en un momento en que la demanda mundial de litio aumenta rápidamente», afirmó a la vez que dejó claro que: «Estados Unidos fue el principal productor mundial de litio hace tres décadas, y esta investigación resalta el enorme potencial para recuperar nuestra independencia minera».

Con los datos de este importante hallazgo en la mano, desde la USGS informan que este litio se podría utilizar para: