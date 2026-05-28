China instala la turbina eólica flotante más grande del mundo en aguas profundas con 16 MW y capacidad para dar energía a 4200 hogares al año

China está probando la turbina eólica más grande del mundo con un sistema de 16 megavatios que será capaz de abastecer a 4.200 hogares al año. El proyecto se denomina Three Gorges (Tres Gargantas) y puede suponer un antes y un después en la forma de tratar la energía limpia en el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pruebas de China con la turbina eólica flotante más grande del mundo, que está ubicada cerca de Yangjiang, en la provincia de Guangdong.

China sigue desafiando a la lógica con megaconstrucciones antes inimaginables. El gigante asiático vuelve a ser noticia por la construcción de la turbina eólica más grande del mundo, que será capaz de abastecer de energía limpia a 4.200 hogares del país en un año. Desde territorio chino quieren confirmarse como primera potencia mundial en todos los ámbitos y también el uso de las renovables, que pueden ser el futuro de la humanidad.

Ya está demostrado que los parques eólicos marinos son capaces de producir más energía limpia por la fuerza con la que el viento aparece en los mares y por ello desde China trabajan en el que se ha llamado proyecto de las Tres Gargantas, que puede ser un antes y un después en la forma de tratar las renovables. Este plan incluye instalar la turbina eólica marina más importante del mundo, que ya se está probando en las aguas de la provincia de Guangdong.

La turbina eólica flotante de China

China Three Gorges (CTG) Corp, la empresa que está llevando a cabo el proyecto, confirmó el pasado 3 de mayo que el día de antes se probó con éxito esta nueva unidad con una capacidad de 16 megavatios que será capaz de generar 44,65 millones de kilovatios-hora de energía limpia al año, suficiente para abastecer hasta a 4.200 hogares al año. Todo ello gracias a una base flotante que hará posible que esta turbina eólica marina se pueda anclar en mares en los que, por profundidad, es imposible anclar esta turbina.

Por ello, este proyecto de las Tres Gargantas se ubicará a más de 70 kilómetros de la costa y a 50 metros de profundidad, donde nunca se ha podido instalar un parque eólico de estas características. Para ello, el rotor de la turbina tendrá un diámetro de 252 metros, un área de barrido equivalente a 7 campos de fútbol y una altura máxima de la punta de las palas de más de 270 metros. Estas características, de las que informa la empresa constructora, la convierten en la turbina eólica marina más importante del mundo.

En declaraciones que recoge China Three Gorges (CTG) Corp, Pan Hongguan, uno de los ingenieros que ha sido clave en la construcción de esta obra de la ingeniería, ha analizado el proyecto. «Hemos desarrollado y aplicado por primera vez en China varias tecnologías y materiales novedosos, entre ellos un nuevo sistema de amarre, un sistema de lastre activo, un sistema de monitorización inteligente y un cable submarino dinámico de 66 kV», dijo a la vez que dejó claro que: «Estas tecnologías permiten que el Navegador de las Tres Gargantas resista supertifones y opere de forma segura y estable en condiciones marítimas adversas».

Así que el amarre instalado en la plataforma hará que la turbina eólica más importante del mundo pueda soportar los tifones que puedan aparecer en las aguas de China en el futuro. Todo ello mientras se produce energía limpia para abastecer a millones de ciudadanos chinos.