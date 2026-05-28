Génova niega presiones internas para una moción de censura: «Nosotros llevamos la estrategia, el resto es ruido»

El Partido Popular niega que existan voces autonómicas o parlamentarias que estén presionando para que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirección deja claro que «quien marca la estrategia es Génova, el resto es ruido».

La idea de presentar una moción de censura volvió a la mesa de los populares como una opción a plantear la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, aunque en las filas populares reconocen que «todas las posibilidades están sobre la mesa», descartan que «la vía de la moción se vaya a llevar a término en estos momentos».

A principios de semana, algunos medios apuntaban a que había dirigentes presionando a la dirección para aplicar esta vía con el objetivo de presentar a los españoles un proyecto alternativo y obligar a los socios a retratarse. Sin embargo, el PP mantiene la hipótesis de que «todo debe ir a su tiempo» y «como los acontecimientos se están precipitando, creemos que no se cumplen los parámetros que hemos fijado para presentarla».

Sobre esos «parámetros», creen en el PP que, aunque no están fijados, responden principalmente a cómo respiren los socios que, insisten, «son de quienes depende que Sánchez siga en Moncloa».

«Nuestra posición durante toda la legislatura siempre ha sido la misma; pedir elecciones». No obstante, añaden: «Si los socios nos quieren comunicar alguna propuesta según avance la investigación, saben dónde estamos», remarcan.

Al mismo tiempo, no dejan pasar la oportunidad de evidenciar la actitud de los grupos parlamentarios ante los registros e imputaciones de los últimos días: «Al PNV le veo más preocupado por un meme que por la corrupción de Sánchez», alguien de máxima confianza de Feijóo.

Además, reconocen que la estrategia del PP pasa ahora por «el desgaste en bloque al Gobierno y colectivizarlo con los socios». «Estamos en una posición de win-win; o convoca y pierde el Gobierno o convoca y la marca PSOE arde, en cualquier escenario ganamos», completa un estrecho colaborador de Feijóo mientras recorre los pasillos del Congreso de los Diputados. «No tenemos prisa, ellos sabrán», zanja.

Zapatero y la operación de la UCO

En las filas populares creen que «esto es sólo la punta del iceberg» y señalan que «el zapaterismo es una UTE del mal». Insisten en señalar que el foco mediático, judicial y periodístico debe estar «sobre el lugar que está registrando la UCO», es decir, Ferraz y «no sobre Génova».

El PP valora que ante «el escándalo diario, la mejor opción que tiene Sánchez es entregarse» y disolver las Cortes, por eso le recuerdan que, de lo contrario, «solo le quedan, como máximo, 400 días en el poder» y que por el camino «irán cayendo todos sus ministros». «Los siguientes en ir al matadero son Óscar López y Diana Morant», ejemplifican.

La operación lanzada este miércoles por el juez Pedraz sobre el Partido Socialista evidencia, señalaban, «que no queda nadie para responder en una rueda de prensa y empezar a dar explicaciones». Por eso sostienen que «con esta megaoperación policial en marcha solo hay que sentarse y disfrutar del viaje», terminan por aclarar.