Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se enfrentan tras el biombo en pleno juicio: «¿Qué pruebas tienes de eso?»

A lo largo de la vista oral celebrada el pasado abril en los juzgados de Alcobendas (Madrid), y cuyo vídeo ofrece COOL en exclusiva, se vivieron numerosos momentos de tensión entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Algunos de ellos ya han sido publicados por este periódico, pero hubo uno especialmente duro que evidenció el nivel de enfrentamiento personal al que llegaron ambos.

El momento se produjo durante el interrogatorio sobre la defensa de Daniel Sancho en Tailandia y el papel del entorno jurídico del actor en las decisiones de su hijo. El abogado de Rodolfo Sancho, Marcos García Montes, preguntaba por la negativa de Daniel Sancho a cambiar de abogados pese a las peticiones de su madre.

Fue en ese instante cuando Silvia Bronchalo lanzó una acusación directa desde la sala: «Porque le engañó». La frase provocó una reacción inmediata de Rodolfo Sancho, que se giró hacia su ex mujer y respondió visiblemente alterado: «¿Qué pruebas tienes de eso?».

La tensión obligó a intervenir rápidamente a la magistrada para intentar frenar el enfrentamiento y reconducir la vista oral hacia el objeto concreto del procedimiento: el mensaje enviado por el actor a Bronchalo en febrero de 2024 en el que le decía: «Tienes bipolaridad y tiene tratamiento».

Sin embargo, el juicio terminó convirtiéndose en mucho más que el análisis de ese mensaje. Durante varias horas, afloraron reproches acumulados durante años, acusaciones cruzadas y discrepancias sobre la relación familiar y la gestión del caso de Daniel Sancho en Tailandia.

El cruce protagonizado por ambos durante el juicio se convirtió en uno de los momentos más tensos de toda la sesión y reflejó hasta qué punto el procedimiento acabó exponiendo públicamente no sólo el conflicto judicial entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, sino también la profunda fractura personal y familiar que arrastran desde hace años.