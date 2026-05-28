El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una caída del 0,33%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.320,2 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que están subiendo a 97 dólares el barril tras los nuevos ataques cruzados entre Estados (EEUU) e Irán.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 96,8 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras crecer un 2,7%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 91,1 dólares después de avanzar un 2,7%.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Repsol, con una subida del 1,4% ante el repunte del crudo, por delante de Solaria (+1,1%) y Acciona Energía (+0,6%). En el lado contrario, Grifols retrocedía un 8% e IAG, un 1,2%.

Santander coloca una emisión de ‘CoCos’

En el plano empresarial, Banco Santander reanudará desde este jueves su programa de recompra de acciones de 5.030 millones de euros después de comunicar su suspensión temporal a finales de abril.

Asimismo, la entidad financiera ha informado de que ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión (‘CoCos’), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal total de 1.500 millones de dólares (unos 1.293 millones de euros).

Igualmente, antes de la apertura de las Bolsas, eDreams ha indicado que registró un beneficio neto récord de 52,2 millones durante su año fiscal 2026, finalizado el pasado 31 de marzo, lo que supuso un 16% más frente al ejercicio previo, destacando que superó sus previsiones para sus miembros ‘prime’ y el Ebitda ‘cash’.

Las bolsas se tiñen de ‘rojo’

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo negativo, puesto que Fráncfort y París decrecían un 0,4% y Londres un 0,8%, mientras que Milán bajaba un 0,1%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1609 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,433%.