La Junta Directiva del Panel Cívico ha concedido por unanimidad el segundo Premio Panel Cívico al maestro Plácido Domingo, con motivo de su extensa carrera y dedicación al mundo de la cultura y el arte. La asociación ha querido galardonar al cantante y productor musical por sus innumerables actuaciones, así como por su dedicación personal. El Premio se entregará durante una Cena de Gala de socios el próximo lunes 1 de junio de 2026.

El jurado del Panel Cívico, presidido por Isabel Estapé Tous. La Junta Directiva está compuesta por Eduardo Montes Pérez del Real, como vicepresidente, Álvaro Marañón Bertrán de Lis, secretario general, Blanca Montero Corominas, tesorera, y los socios vocales; Rafael Ansón Oliart, Antonio Basagoiti García-Tuñón, Ignacio Buqueras y Bach, Alfredo Dagnino Guerra, Socorro Fernández Larrea, Ramón de Miguel Egea, José María MohedanoFuertes, Fernando de Soto López- Dóriga y Ernesto Mata López.

Plácido Domingo es un artista de renombre mundial, considerado uno de los más grandes cantantes de ópera de todos los tiempos y un aclamado director de orquesta. A lo largo de su extensa carrera, el maestro ha estado al frente de las óperas de Los Ángeles y Washington.

Plácido Domingo, un artista a nivel internacional

Recientemente ha asumido el cargo de Director de la Accademia Pucciniana en Torre del Lago. Su vasto repertorio abarca más de 150 papeles y

4.400 funciones, respaldado por más de cien grabaciones y doce premios

Grammy. Además de ser el célebre protagonista de emblemáticas películas

de ópera dirigidas por maestros como Franco Zeffirelli y Francesco Rosi,

logró acercar la lírica al gran público gracias a la histórica y exitosa unión de

‘Los Tres Tenores’, junto a José Carreras y Luciano Pavarotti. ​

Plácido Domingo es pionero promotor de la zarzuela, Domingo. El maestro destaca también por su faceta de incondicional a los jóvenes talentos a través de su prestigioso concurso internacional ‘Operalia’.

En relación a su papel como director de orquesta, ha liderado hasta 600 representaciones y conciertos, mientras que desde 2009 ha cosechado grandes éxitos dedicándose a los papeles principales del repertorio para barítono. La crítica define a este maestro de la ópera como un verdadero «hombre del Renacimiento», debido a su profundo compromiso artístico y

humanitario. Por ello, ha sido distinguido con los máximos galardones a nivel internacional.