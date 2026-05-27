Así preparan en la Casa Blanca el enorme octágono de peleas de la UFC por el 80 cumpleaños de Trump

Grúas, andamios y equipos especializados trabajan a ritmo acelerado en la Casa Blanca para erigir un gigantesco octágono temporal de la UFC que albergará el evento UFC Freedom 250, programado para el 14 de junio de 2026.

Esta fecha coincide con el Día de la Bandera, el 80 cumpleaños del presidente de EEUU, Donald Trump, y las celebraciones del CCL aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El proyecto, impulsado por la colaboración entre la administración Trump y el presidente de la UFC, Dana White —un aliado cercano del mandatario—, representa un hito sin precedentes: el primer evento deportivo profesional de artes marciales mixtas (MMA) que se celebrará en los terrenos de la residencia presidencial.

Según la UFC, el recinto incluirá un octágono central rodeado de una malla metálica, un escenario con colores rojo, blanco y azul, un imponente arco de 90 pies (aproximadamente 27 metros) de altura decorado con estrellas y franjas, y pantallas gigantes para retransmitir la acción. La capacidad prevista ronda los 4.500 a 5.000 espectadores invitados, con miles más que podrán seguir el evento desde zonas adyacentes como el Ellipse.

Detalles de la construcción del octágono

Los trabajos comenzaron hace pocos días y ya son visibles desde distintos puntos de Washington. Las imágenes captadas por fotógrafos muestran a obreros ensamblando secciones de la estructura, instalando arcos elevados y preparando la base sobre el césped histórico. La UFC ha asumido gran parte de los costes logísticos, incluyendo alrededor de 700.000 dólares solo para la resiembra del césped una vez que se desmonte la estructura temporal. Se estima que el montaje completo tomará varias semanas, con piezas.

El arco principal, un octágono que se eleva sobre la fachada sur de la Casa Blanca, incorpora motivos de la bandera estadounidense. Dos grandes pantallas flanquearán el octágono, y el escenario estará rodeado de iluminación profesional típica de los eventos de la UFC. Trump ha descrito el evento como «el más grande que hemos tenido jamás en la Casa Blanca», prometiendo un espectáculo que combine deporte de élite, patriotismo y entretenimiento masivo. Una vez finalizado el evento, se desmantelará la estructura y el césped se restaurará.

Entre las peleas confirmadas destacan el combate estelar por el título de peso ligero entre el campeón español Ilia Topuria y Justin Gaethje, y un co-estelar por el título interino de peso pesado entre Alex Pereira y Ciryl Gane. Los pesos de los luchadores se realizarán en el Lincoln Memorial. Harán su entrada caminando cerca del Despacho Oval.