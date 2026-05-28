Mario Picazo explica el fenómeno que está pasando en España y Europa estos días: «Nada que ver con hace unas décadas»

Este fenómeno que está pasando en España y Europa estos días nada tiene que ver con hace unas décadas, Mario Picazo nos da una importante explicación. Tenemos por delante una serie de cambios y de momentos en los que tocará estar muy pendientes de un tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Es momento de estar pendientes de un cambio que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que estamos viendo que las temperaturas no dejan de subir y lo hacen de tal forma que nos obligan a prepararnos para lo peor. Hay un fenómeno que está detrás de todo y los expertos conocen bien. Nos están dando unos registros que, sin duda alguna, deberemos conocer y pueden ser los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. No tiene que ver este mes de mayo con el de hace unas décadas.

Estamos ante un fenómeno que nada tiene que ver con hace unas décadas

El aumento de las temperaturas es una realidad en este siglo en el que nos enfrentaremos a una situación que va complicándose por momentos y que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, cuando lo que nos estará esperando es un importante cambio que podría ser esencial que tengamos en mente.

Este fenómeno que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días en los que tendremos que visualizar un destacado cambio y que nada tiene que ver con el pasado. Este mes de mayo o incluso junio en el que aún hacía un poco de frío, o nos obligaba a llevar chaquetas por la noche o a primera hora del día parece que han desaparecido.

Estamos empezando un nuevo ciclo en el que el aumento de las temperaturas puede ser un problema que se irá amplificando por momentos y que puede cambiarlo todo.

Explica Mario Picazo el fenómeno que está pasando en España

Nuestro país se prepara para un fenómeno que Mario Picazo se encarga de explicar, de tal forma que deberemos estar preparados para una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, deberemos conocer antes que nada para ver qué es lo que nos espera.

Este experto desde el canal de El Tiempo ha lanzado una importante advertencia que deberemos conocer: «El fenómeno de El Niño ya se está gestando, aunque hoy diferenciar un El Niño clásico de un océano simplemente muy cálido es cada vez más complicado, porque el “fondo térmico” del planeta ha cambiado. Antes, el Niño destacaba claramente como una anomalía cálida en el Pacífico ecuatorial respecto al resto del océano, esa lengua roja bien marcada y diferenciada en los mapas de anomalías de temperatura del mar. Hoy la situación es otra, gran parte de los océanos ya están anormalmente calientes casi de forma permanente, y además aparecen olas de calor marinas regionales muy intensas fuera del Pacífico tropical que pueden alterar la circulación atmosférica y “enmascarar” la señal típica de El Niño. Por eso los meteorólogos no solo miran la temperatura superficial del mar, sino también el calor acumulado en profundidad, los vientos alisios, la presión atmosférica y la respuesta de la atmósfera tropical para confirmar que realmente se está formando un El Niño y no solo un océano globalmente recalentado».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo importante, de cara a 2026, es que este posible El Niño se va a desarrollar sobre un océano que ya presenta temperaturas excepcionalmente altas, y eso puede cambiar bastante sus efectos. El Niño no se “crea” por el calentamiento global, sigue siendo una oscilación natural del sistema océano-atmósfera, pero sí puede encontrar más energía disponible. Cuando se calienta el Pacífico, favorece una mayor liberación de calor y humedad a la atmósfera. Ese escenario refuerza algunos de sus impactos globales: más calor global añadido, lluvias torrenciales más intensas en algunas regiones, sequías más severas en otras y una respuesta atmosférica potencialmente más extrema. A nivel global, si el evento de 2026 acaba siendo intenso, hay cierto riesgo de que actúe como un “turbo” sobre un planeta ya muy recalentado. El Niño añade calor del océano a la atmósfera y suele empujar la temperatura media global hacia arriba, con su mayor efecto unos meses después del pico. Eso aumenta la probabilidad de récords de calor globales, olas de calor continentales más intensas, estrés en ecosistemas marinos como los arrecifes de coral y cambios más marcados en patrones de lluvia y ciclones tropicales. A la vez, se registran menos huracanes en el Atlántico debido a una mayor cizalladura, pero más actividad en el Pacífico oriental».