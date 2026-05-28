Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Para aquellos que tienen previsto coger el coche este jueves, es importante que sepas cuál es el precio de la gasolina en Andalucía para hoy 28 de mayo y en concreto de las principales ciudades andaluzas, como Sevilla, o Málaga, a partir de los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Moove, Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1,348 €/l
- Moove, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1,348 €/l
- Gasolinera Utrera, Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108: 1,349 €/l
- Tamoil, Utrera, Carretera A-394 km 16: 1,359 €/l
- Nueva Calonge, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,359 €/l
- EMC Red Power 24, San José de la Rinconada, Carretera SE-111 A-8005 km 10,8: 1,369 €/l
- Tamoil, Sevilla, Calle Pino Central, 14: 1,369 €/l
- APJ, Sevilla, Calle Cojinete, s/n: 1,374 €/l
- Petroprix, Sevilla, Avenida Montesierra, 7: 1,377 €/l
- Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,379 €/l
Gasolina 98
- Shell, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,629 €/l
- Meroil, Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n: 1,639 €/l
- Cepsa, Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43: 1,639 €/l
- Shell, Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte s/n: 1,659 €/l
- Astigi, Écija, Autovía A-4 km 450: 1,659 €/l
- Family Energy, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km 2: 1,659 €/l
- La Estación-Agla, Cantillana, Carretera A-8005 km 21,5: 1,679 €/l
- Shell, Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600: 1,689 €/l
- Cepsa, Sevilla, Calle Gramil, s/n: 1,695 €/l
- Cepsa, Sevilla, Calle Escarpia, 1: 1,695 €/l
Diésel
- ASC Carburantes, Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11: 1,519 €/l
- Plenergy, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,519 €/l
- Ballenoil, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2: 1,519 €/l
- Petroprix, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,519 €/l
- Pertroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,527 €/l
- Plenergy, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,527 €/l
- E.S. La Catria, La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100: 1,528 €/l
- Ballenoil, La Algaba, Avenida de la Industria, 25: 1,528 €/l
- Easygas, La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8: 1,529 €/l
- Easygas, San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes, 3,05: 1,529 €/l
Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si quieres consultar cuáles son las estaciones más económicas en Cádiz, estas son algunas de las referencias para este jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n: 1,399 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,399 €/l
- GM Oil, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,399 €/l
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,399 €/l
- Plenergy, Villamartín, Avenida de Arcos, 60: 1,399 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n: 1,399 €/l
- Hemegas, Villamartín, Avenida Arcos, 55: 1,419 €/l
- E.S Ntra Sra del Rosario, Bornos, Polígono Cantarranas Ind, 1: 1,419 €/l
- Plenergy, Palmones, Carretera Central Térmica km 2: 1,427 €/l
- Ballenoil, Algeciras, Terrenos PP Menacha (S.EJ.), 9: 1,428 €/l
Gasolina 98
- Shell, Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3: 1,659 €/l
- Eni, Algeciras, Polígono El Rosario Parcela IV, s/n: 1,669 €/l
- E.S. La Almoraima, Almoraima, Carretera A-369 km 11: 1,669 €/l
- Shell, Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n: 1,669 €/l
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,669 €/l
- Moeve, Chipiona, Carretera A-480 km 24,1: 1,678 €/l
- Carrefour, El Puerto de Santa María, Carretera Madrid Cádiz km 653: 1,679 €/l
- SP, El Puerto de Santa María, Carretera CR CA-603 km 4,2: 1,679 €/l
- Shell, El Puerto de Santa María, P. Ind. La Isleta s/n N-IV km 654,7: 1,679 €/l
- Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Calvario km s/n: 1,679 €/l
Diésel
- Petroprix, Arenales (Los), Calle Albert Einstein, 17: 1,555 €/l
- GM Oil, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,559 €/l
- Shell, Arenales (Los), Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, s/n: 1,559 €/l
- Galp, Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1,559 €/l
- Plenergy, Villamartín, Avenida de Arcos, 60: 1,559 €/l
- SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes, Conil de la Frontera, Carretera Cádiz Málaga km 21: 1,560 €/l
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,569 €/l
- Petroprix, Campamento, Calle Real, 56: 1,569 €/l
- Plenergy, La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1: 1,569 €/l
- Ballenoil, San Fernando, CL Ferrocarril 34: 1,579 €/l
Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga o tienes previsto desplazarte por la provincia, estas son algunas referencias para repostar más barato:
Gasolina 95
- Ballenoil, Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1,449 €/l
- Ballenoil, Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9: 1,449 €/l
- Petroprix, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,449 €/l
- Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,449 €/l
- Plenergy, Cerralba, Carretera de Cerralba km 5: 1,449 €/l
- Ballenoil, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1,459 €/l
- Express, Pizarra, Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3: 1,459 €/l
- Agla, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,459 €/l
- Ballenoil, Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1,459 €/l
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,460 €/l
Gasolina 98
- Cepsa, Almargen, A-384 km 44: 1,669 €/l
- Galp, Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1,669 €/l
- Agla, Yunquera, Carretera C/Castillo SN A-366 km 1: 1,685 €/l
- E.S. Maridi, Cómpeta, Ctra. MA-111 km 16,65: 1,689 €/l
- Shell, Torremolinos, Calle Cruz de la, 68: 1,689 €/l
- Agla Petroleros Mijas, Mijas, Polígono Molino de Viento, 1: 1,718 €/l
- E.S El Valle (Agla), Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7: 1,719 €/l
- Agla, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1: 1,719 €/l
- Galp, Benalmádena, Avda. de Arroyo Hondo s/n: 1,719 €/l
- Galp, Nueva Andalucía, Carretera CN-340 Nueva Andalucía km 173: 1,729 €/l
Diésel
- Autonet&Oil, Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1: 1,579 €/l
- Galp, Fuengirola, Carretera MA-409 km 6: 1,584 €/l
- Lisbona Oil, Torre del Mar, Cl Angustias, 1: 1,589 €/l
- Fejama 2022, S.L., Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42: 1,589 €/l
- Ballenoil, Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1,589 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,589 €/l
- Distreax-22, S.L., Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6: 1,589 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,589 €/l
- Petroprix, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,589 €/l
- Plenergy, Cerralba, Carretera de Cerralba km 5: 1,589 €/l
Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son algunas de las estaciones donde habitualmente se encuentran los precios más bajos:
Gasolina 95
- Petroprix, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,419 €/l
- Plenergy, Córdoba, Calle Lapislázuli, 10: 1,419 €/l
- Plenergy, Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n: 1,419 €/l
- Ballenoil, Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66: 1,419 €/l
- Plenergy, Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n: 1,419 €/l
- Petroprix, Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44: 1,419 €/l
- Petroprix, Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25: 1,419 €/l
- Plenergy, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,419 €/l
- Fueling, Lucena, CL Ronda San Francisco, s.n.: 1,429 €/l
- Petrol & Go, Córdoba, Calle Los Artesanos, 7: 1,429 €/l
Gasolina 98
- Petroil Energy Azahara, Córdoba, Carretera C-431 Córdoba – Palma del Río km 3,300: 1,675 €/l
- Shell, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300: 1,679 €/l
- Shell, Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55: 1,689 €/l
- Q8, Córdoba, Carretera a Trassierra km 0: 1,689 €/l
- GPB, Peñarroya-Pueblonuevo, Avenida Andalucía, s/n: 1,689 €/l
- Shell, Lucena, Carretera de Cabra nº 31: 1,689 €/l
- M3 Petróleos, Puente Genil, Calle La Palmera, 18: 1,689 €/l
- Shell, Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37: 1,689 €/l
- Agla, Hinojosa del Duque, Avenida Marqués de Santillana, s/n: 1,689 €/l
- E.S. Los Llanos Agla, Zamoranos, Carretera A-333 km 6: 1,699 €/l
Diésel
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,569 €/l
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,579 €/l
- Cooperativa Lucena, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,579 €/l
- Santo Cristo, Monturque, Carretera Monturque Moriles km 1: 1,579 €/l
- Ballenoil, Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66: 1,579 €/l
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,589 €/l
- GEDS, Rute, Calle Granada, 69: 1,589 €/l
- Econoil, Lucena, Calle Teruel, 2: 1,595 €/l
- Enerplus, Córdoba, Avenida Lonjas, s/n: 1,599 €/l
- Enerplus, Benamejí, N-331 km 495,8: 1,599 €/l
Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Estas son algunas de las estaciones con precios más ajustados en Granada para este jueves:
Gasolina 95
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,389 €/l
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,399 €/l
- Lerfu, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238: 1,399 €/l
- Smart Oil, Motril, Carretera Almería-Motril km 50: 1,399 €/l
- Petroprix, Motril, Carretera Almería-Motril km 107: 1,399 €/l
- GM Oil, Motril, Calle Santo Domingo, 23: 1,399 €/l
- Minioil, Cúllar Vega, Avenida Andalucía, s/n: 1,415 €/l
- Energy Carburantes, Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3: 1,415 €/l
- Plenergy, Purchil, Carretera GR-3304 km s/n: 1,415 €/l
- Plenergy, Jun, Calle Aries, 1: 1,415 €/l
Gasolina 98
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,599 €/l
- Galp, Pulianas, Ctra. Vílchez-Almería PK 0,100: 1,619 €/l
- San Lázaro Güevéjar, Güevéjar, Carretera NE-55 km 16: 1,625 €/l
- Castril, Castril, Avenida Portillo, s/n: 1,685 €/l
- Gasolinera Martín, Huétor Vega, Avenida Andalucía, 69: 1,689 €/l
- Agla, Castilléjar, Carretera Benamaurel-Huéscar km 13: 1,699 €/l
- E.S. Ogicañas, Ogíjares, Calle Granada nº 56: 1,705 €/l
- San Lázaro, Granada, Carretera de la Sierra km 313: 1,724 €/l
- Cepsa, La Herradura, Carretera N-340 km 308: 1,725 €/l
- E.S. San José, Galera, Carretera Huéscar A-330 km 21: 1,729 €/l
Diésel
- Minioil, Peligros, Carretera N-323 km 122: 1,528 €/l
- Carba, Baza, Carretera Benamaurel km 4: 1,539 €/l
- Lubricantes Martín, Peligros, Avenida Asegra, 28: 1,548 €/l
- E.S. Villasol, Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1,549 €/l
- Minioil, Ogíjares, Calle León, 36: 1,555 €/l
- ASC Carburantes, Ogíjares, Avenida Madrid, 169: 1,555 €/l
- Petroprix, Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6: 1,557 €/l
- E.S. El Molino Atarfe Dos, Atarfe, Calle Ronda Lindarajas, s/n: 1,559 €/l
- Petroprix, Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8: 1,559 €/l
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88: 1,565 €/l
Ahora que ya conocemos precios y hemos visto los listados con las gasolineras más económicas en las principales ciudades de Andalucía, recuerda que el Geoportal de Gasolineras permite consultar en cualquier momento cuáles son los precios actualizados, filtrar por tipo de combustible y localizar estaciones cercanas con resultados en forma de lista o también podemos verlo como un mapa, similar al que ahora te mostramos de Málaga.