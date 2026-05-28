Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Para aquellos que tienen previsto coger el coche este jueves, es importante que sepas cuál es el precio de la gasolina en Andalucía para hoy 28 de mayo y en concreto de las principales ciudades andaluzas, como Sevilla, o Málaga, a partir de los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:

Gasolina 95

Moove , Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1,348 €/l

, Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1,348 €/l Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1,348 €/l

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1,348 €/l Gasolinera Utrera , Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108: 1,349 €/l

, Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108: 1,349 €/l Tamoil , Utrera, Carretera A-394 km 16: 1,359 €/l

, Utrera, Carretera A-394 km 16: 1,359 €/l Nueva Calonge , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,359 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,359 €/l EMC Red Power 24 , San José de la Rinconada, Carretera SE-111 A-8005 km 10,8: 1,369 €/l

, San José de la Rinconada, Carretera SE-111 A-8005 km 10,8: 1,369 €/l Tamoil , Sevilla, Calle Pino Central, 14: 1,369 €/l

, Sevilla, Calle Pino Central, 14: 1,369 €/l APJ , Sevilla, Calle Cojinete, s/n: 1,374 €/l

, Sevilla, Calle Cojinete, s/n: 1,374 €/l Petroprix , Sevilla, Avenida Montesierra, 7: 1,377 €/l

, Sevilla, Avenida Montesierra, 7: 1,377 €/l Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,379 €/l

Gasolina 98

Shell , Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,629 €/l

, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,629 €/l Meroil , Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n: 1,639 €/l

, Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n: 1,639 €/l Cepsa , Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43: 1,639 €/l

, Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43: 1,639 €/l Shell , Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte s/n: 1,659 €/l

, Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte s/n: 1,659 €/l Astigi , Écija, Autovía A-4 km 450: 1,659 €/l

, Écija, Autovía A-4 km 450: 1,659 €/l Family Energy , Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km 2: 1,659 €/l

, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km 2: 1,659 €/l La Estación-Agla , Cantillana, Carretera A-8005 km 21,5: 1,679 €/l

, Cantillana, Carretera A-8005 km 21,5: 1,679 €/l Shell , Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600: 1,689 €/l

, Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600: 1,689 €/l Cepsa , Sevilla, Calle Gramil, s/n: 1,695 €/l

, Sevilla, Calle Gramil, s/n: 1,695 €/l Cepsa, Sevilla, Calle Escarpia, 1: 1,695 €/l

Diésel

ASC Carburantes , Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11: 1,519 €/l

, Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11: 1,519 €/l Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,519 €/l

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,519 €/l Ballenoil , San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2: 1,519 €/l

, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2: 1,519 €/l Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,519 €/l

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,519 €/l Pertroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,527 €/l

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,527 €/l Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,527 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,527 €/l E.S. La Catria , La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100: 1,528 €/l

, La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100: 1,528 €/l Ballenoil , La Algaba, Avenida de la Industria, 25: 1,528 €/l

, La Algaba, Avenida de la Industria, 25: 1,528 €/l Easygas , La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8: 1,529 €/l

, La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8: 1,529 €/l Easygas, San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes, 3,05: 1,529 €/l

Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si quieres consultar cuáles son las estaciones más económicas en Cádiz, estas son algunas de las referencias para este jueves:

Gasolina 95

Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n: 1,399 €/l

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n: 1,399 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,399 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,399 €/l GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,399 €/l

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,399 €/l Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,399 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,399 €/l Plenergy , Villamartín, Avenida de Arcos, 60: 1,399 €/l

, Villamartín, Avenida de Arcos, 60: 1,399 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n: 1,399 €/l

, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n: 1,399 €/l Hemegas , Villamartín, Avenida Arcos, 55: 1,419 €/l

, Villamartín, Avenida Arcos, 55: 1,419 €/l E.S Ntra Sra del Rosario , Bornos, Polígono Cantarranas Ind, 1: 1,419 €/l

, Bornos, Polígono Cantarranas Ind, 1: 1,419 €/l Plenergy , Palmones, Carretera Central Térmica km 2: 1,427 €/l

, Palmones, Carretera Central Térmica km 2: 1,427 €/l Ballenoil, Algeciras, Terrenos PP Menacha (S.EJ.), 9: 1,428 €/l

Gasolina 98

Shell , Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3: 1,659 €/l

, Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3: 1,659 €/l Eni , Algeciras, Polígono El Rosario Parcela IV, s/n: 1,669 €/l

, Algeciras, Polígono El Rosario Parcela IV, s/n: 1,669 €/l E.S. La Almoraima , Almoraima, Carretera A-369 km 11: 1,669 €/l

, Almoraima, Carretera A-369 km 11: 1,669 €/l Shell , Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n: 1,669 €/l

, Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n: 1,669 €/l Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,669 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,669 €/l Moeve , Chipiona, Carretera A-480 km 24,1: 1,678 €/l

, Chipiona, Carretera A-480 km 24,1: 1,678 €/l Carrefour , El Puerto de Santa María, Carretera Madrid Cádiz km 653: 1,679 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera Madrid Cádiz km 653: 1,679 €/l SP , El Puerto de Santa María, Carretera CR CA-603 km 4,2: 1,679 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera CR CA-603 km 4,2: 1,679 €/l Shell , El Puerto de Santa María, P. Ind. La Isleta s/n N-IV km 654,7: 1,679 €/l

, El Puerto de Santa María, P. Ind. La Isleta s/n N-IV km 654,7: 1,679 €/l Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Calvario km s/n: 1,679 €/l

Diésel

Petroprix , Arenales (Los), Calle Albert Einstein, 17: 1,555 €/l

, Arenales (Los), Calle Albert Einstein, 17: 1,555 €/l GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,559 €/l

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,559 €/l Shell , Arenales (Los), Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, s/n: 1,559 €/l

, Arenales (Los), Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, s/n: 1,559 €/l Galp , Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1,559 €/l

, Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1,559 €/l Plenergy , Villamartín, Avenida de Arcos, 60: 1,559 €/l

, Villamartín, Avenida de Arcos, 60: 1,559 €/l SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes , Conil de la Frontera, Carretera Cádiz Málaga km 21: 1,560 €/l

, Conil de la Frontera, Carretera Cádiz Málaga km 21: 1,560 €/l Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,569 €/l

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,569 €/l Petroprix , Campamento, Calle Real, 56: 1,569 €/l

, Campamento, Calle Real, 56: 1,569 €/l Plenergy , La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1: 1,569 €/l

, La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1: 1,569 €/l Ballenoil, San Fernando, CL Ferrocarril 34: 1,579 €/l

Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si vives en Málaga o tienes previsto desplazarte por la provincia, estas son algunas referencias para repostar más barato:

Gasolina 95

Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1,449 €/l

, Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1,449 €/l Ballenoil , Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9: 1,449 €/l

, Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9: 1,449 €/l Petroprix , Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,449 €/l

, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,449 €/l Plenergy , Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,449 €/l

, Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,449 €/l Plenergy , Cerralba, Carretera de Cerralba km 5: 1,449 €/l

, Cerralba, Carretera de Cerralba km 5: 1,449 €/l Ballenoil , Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1,459 €/l

, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1,459 €/l Express , Pizarra, Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3: 1,459 €/l

, Pizarra, Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3: 1,459 €/l Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,459 €/l

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,459 €/l Ballenoil , Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1,459 €/l

, Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1,459 €/l S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,460 €/l

Gasolina 98

Cepsa , Almargen, A-384 km 44: 1,669 €/l

, Almargen, A-384 km 44: 1,669 €/l Galp , Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1,669 €/l

, Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1,669 €/l Agla , Yunquera, Carretera C/Castillo SN A-366 km 1: 1,685 €/l

, Yunquera, Carretera C/Castillo SN A-366 km 1: 1,685 €/l E.S. Maridi , Cómpeta, Ctra. MA-111 km 16,65: 1,689 €/l

, Cómpeta, Ctra. MA-111 km 16,65: 1,689 €/l Shell , Torremolinos, Calle Cruz de la, 68: 1,689 €/l

, Torremolinos, Calle Cruz de la, 68: 1,689 €/l Agla Petroleros Mijas , Mijas, Polígono Molino de Viento, 1: 1,718 €/l

, Mijas, Polígono Molino de Viento, 1: 1,718 €/l E.S El Valle (Agla) , Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7: 1,719 €/l

, Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7: 1,719 €/l Agla , Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1: 1,719 €/l

, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1: 1,719 €/l Galp , Benalmádena, Avda. de Arroyo Hondo s/n: 1,719 €/l

, Benalmádena, Avda. de Arroyo Hondo s/n: 1,719 €/l Galp, Nueva Andalucía, Carretera CN-340 Nueva Andalucía km 173: 1,729 €/l

Diésel

Autonet&Oil , Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1: 1,579 €/l

, Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1: 1,579 €/l Galp , Fuengirola, Carretera MA-409 km 6: 1,584 €/l

, Fuengirola, Carretera MA-409 km 6: 1,584 €/l Lisbona Oil , Torre del Mar, Cl Angustias, 1: 1,589 €/l

, Torre del Mar, Cl Angustias, 1: 1,589 €/l Fejama 2022, S.L. , Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42: 1,589 €/l

, Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42: 1,589 €/l Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1,589 €/l

, Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1,589 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,589 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,589 €/l Distreax-22, S.L. , Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6: 1,589 €/l

, Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6: 1,589 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,589 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,589 €/l Petroprix , Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,589 €/l

, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,589 €/l Plenergy, Cerralba, Carretera de Cerralba km 5: 1,589 €/l

Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba estas son algunas de las estaciones donde habitualmente se encuentran los precios más bajos:

Gasolina 95

Petroprix , Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,419 €/l

, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,419 €/l Plenergy , Córdoba, Calle Lapislázuli, 10: 1,419 €/l

, Córdoba, Calle Lapislázuli, 10: 1,419 €/l Plenergy , Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n: 1,419 €/l

, Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n: 1,419 €/l Ballenoil , Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66: 1,419 €/l

, Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66: 1,419 €/l Plenergy , Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n: 1,419 €/l

, Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n: 1,419 €/l Petroprix , Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44: 1,419 €/l

, Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44: 1,419 €/l Petroprix , Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25: 1,419 €/l

, Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25: 1,419 €/l Plenergy , Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,419 €/l

, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,419 €/l Fueling , Lucena, CL Ronda San Francisco, s.n.: 1,429 €/l

, Lucena, CL Ronda San Francisco, s.n.: 1,429 €/l Petrol & Go, Córdoba, Calle Los Artesanos, 7: 1,429 €/l

Gasolina 98

Petroil Energy Azahara , Córdoba, Carretera C-431 Córdoba – Palma del Río km 3,300: 1,675 €/l

, Córdoba, Carretera C-431 Córdoba – Palma del Río km 3,300: 1,675 €/l Shell , Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300: 1,679 €/l

, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300: 1,679 €/l Shell , Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55: 1,689 €/l

, Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55: 1,689 €/l Q8 , Córdoba, Carretera a Trassierra km 0: 1,689 €/l

, Córdoba, Carretera a Trassierra km 0: 1,689 €/l GPB , Peñarroya-Pueblonuevo, Avenida Andalucía, s/n: 1,689 €/l

, Peñarroya-Pueblonuevo, Avenida Andalucía, s/n: 1,689 €/l Shell , Lucena, Carretera de Cabra nº 31: 1,689 €/l

, Lucena, Carretera de Cabra nº 31: 1,689 €/l M3 Petróleos , Puente Genil, Calle La Palmera, 18: 1,689 €/l

, Puente Genil, Calle La Palmera, 18: 1,689 €/l Shell , Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37: 1,689 €/l

, Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37: 1,689 €/l Agla , Hinojosa del Duque, Avenida Marqués de Santillana, s/n: 1,689 €/l

, Hinojosa del Duque, Avenida Marqués de Santillana, s/n: 1,689 €/l E.S. Los Llanos Agla, Zamoranos, Carretera A-333 km 6: 1,699 €/l

Diésel

Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,569 €/l

, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,569 €/l Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,579 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,579 €/l Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,579 €/l

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,579 €/l Santo Cristo , Monturque, Carretera Monturque Moriles km 1: 1,579 €/l

, Monturque, Carretera Monturque Moriles km 1: 1,579 €/l Ballenoil , Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66: 1,579 €/l

, Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66: 1,579 €/l Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,589 €/l

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,589 €/l GEDS , Rute, Calle Granada, 69: 1,589 €/l

, Rute, Calle Granada, 69: 1,589 €/l Econoil , Lucena, Calle Teruel, 2: 1,595 €/l

, Lucena, Calle Teruel, 2: 1,595 €/l Enerplus , Córdoba, Avenida Lonjas, s/n: 1,599 €/l

, Córdoba, Avenida Lonjas, s/n: 1,599 €/l Enerplus, Benamejí, N-331 km 495,8: 1,599 €/l

Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Estas son algunas de las estaciones con precios más ajustados en Granada para este jueves:

Gasolina 95

Minioil Albolote , Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,389 €/l

, Albolote, Calle Motril parcela 243: 1,389 €/l Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,399 €/l

, Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,399 €/l Lerfu , Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238: 1,399 €/l

, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238: 1,399 €/l Smart Oil , Motril, Carretera Almería-Motril km 50: 1,399 €/l

, Motril, Carretera Almería-Motril km 50: 1,399 €/l Petroprix , Motril, Carretera Almería-Motril km 107: 1,399 €/l

, Motril, Carretera Almería-Motril km 107: 1,399 €/l GM Oil , Motril, Calle Santo Domingo, 23: 1,399 €/l

, Motril, Calle Santo Domingo, 23: 1,399 €/l Minioil , Cúllar Vega, Avenida Andalucía, s/n: 1,415 €/l

, Cúllar Vega, Avenida Andalucía, s/n: 1,415 €/l Energy Carburantes , Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3: 1,415 €/l

, Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3: 1,415 €/l Plenergy , Purchil, Carretera GR-3304 km s/n: 1,415 €/l

, Purchil, Carretera GR-3304 km s/n: 1,415 €/l Plenergy, Jun, Calle Aries, 1: 1,415 €/l

Gasolina 98

Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,599 €/l

, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,599 €/l Galp , Pulianas, Ctra. Vílchez-Almería PK 0,100: 1,619 €/l

, Pulianas, Ctra. Vílchez-Almería PK 0,100: 1,619 €/l San Lázaro Güevéjar , Güevéjar, Carretera NE-55 km 16: 1,625 €/l

, Güevéjar, Carretera NE-55 km 16: 1,625 €/l Castril , Castril, Avenida Portillo, s/n: 1,685 €/l

, Castril, Avenida Portillo, s/n: 1,685 €/l Gasolinera Martín , Huétor Vega, Avenida Andalucía, 69: 1,689 €/l

, Huétor Vega, Avenida Andalucía, 69: 1,689 €/l Agla , Castilléjar, Carretera Benamaurel-Huéscar km 13: 1,699 €/l

, Castilléjar, Carretera Benamaurel-Huéscar km 13: 1,699 €/l E.S. Ogicañas , Ogíjares, Calle Granada nº 56: 1,705 €/l

, Ogíjares, Calle Granada nº 56: 1,705 €/l San Lázaro , Granada, Carretera de la Sierra km 313: 1,724 €/l

, Granada, Carretera de la Sierra km 313: 1,724 €/l Cepsa , La Herradura, Carretera N-340 km 308: 1,725 €/l

, La Herradura, Carretera N-340 km 308: 1,725 €/l E.S. San José, Galera, Carretera Huéscar A-330 km 21: 1,729 €/l

Diésel

Minioil , Peligros, Carretera N-323 km 122: 1,528 €/l

, Peligros, Carretera N-323 km 122: 1,528 €/l Carba , Baza, Carretera Benamaurel km 4: 1,539 €/l

, Baza, Carretera Benamaurel km 4: 1,539 €/l Lubricantes Martín , Peligros, Avenida Asegra, 28: 1,548 €/l

, Peligros, Avenida Asegra, 28: 1,548 €/l E.S. Villasol , Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1,549 €/l

, Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1,549 €/l Minioil , Ogíjares, Calle León, 36: 1,555 €/l

, Ogíjares, Calle León, 36: 1,555 €/l ASC Carburantes , Ogíjares, Avenida Madrid, 169: 1,555 €/l

, Ogíjares, Avenida Madrid, 169: 1,555 €/l Petroprix , Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6: 1,557 €/l

, Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6: 1,557 €/l E.S. El Molino Atarfe Dos , Atarfe, Calle Ronda Lindarajas, s/n: 1,559 €/l

, Atarfe, Calle Ronda Lindarajas, s/n: 1,559 €/l Petroprix , Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8: 1,559 €/l

, Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8: 1,559 €/l Alcampo, Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88: 1,565 €/l

Ahora que ya conocemos precios y hemos visto los listados con las gasolineras más económicas en las principales ciudades de Andalucía, recuerda que el Geoportal de Gasolineras permite consultar en cualquier momento cuáles son los precios actualizados, filtrar por tipo de combustible y localizar estaciones cercanas con resultados en forma de lista o también podemos verlo como un mapa, similar al que ahora te mostramos de Málaga.