La AEMET lo confirma: viento, lluvias, bajas temperaturas y heladas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado otro día de tiempo inestable en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de un viernes 27 de marzo en el que habrá fuertes rachas de viento en la provincia de Castellón, posibilidad de lluvias en Alicante y temperaturas a la baja en todo el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y el aviso por viento de la AEMET en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se enfrenta a otro día de mal tiempo. La AEMET no ha activado la alerta por viento pero sí ha avisado sobre «rachas de viento muy fuertes del noroeste en el interior del norte de Castellón la primera mitad del día». Además de estos fenómenos previstos, la Agencia Estatal de Meteorología también predice una «baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas en el litoral de Alicante por la mañana».

«Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con pocos cambios», dice la AEMET, que también confirma las «heladas débiles en puntos del interior». El punto más frío de la Comunidad Valenciana será la localidad de Morella, donde se llegará a los 0 °C en el interior de Castellón. En Valencia los termómetros bajarán hasta 1 ºC en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 18 ºC con mínimas de 7 ºC durante la noche.

La provincia de Alicante volverá a ser el punto más cálido de la Comunidad Valenciana, donde se llegará a los 20 ºC en la ciudad de Orihuela. En Alicante capital la máxima será de 17 ºC y la mínima de 7 ºC. En el interior, las mínimas serán de 4 ºC en la zona de Alcoy.

La AEMET avisa por viento en la Comunidad Valenciana

«Rachas de viento muy fuertes del noroeste en el interior del norte de Castellón la primera mitad del día», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos para la Comunidad Valenciana. Esta es la predicción del tiempo para este viernes 27 de marzo:

Cielo despejado en general, salvo intervalos de nubes bajas a primeras horas en el interior del norte de Castellón y en el litoral de Alicante. Hay baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas en el litoral de Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en puntos del interior. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el interior durante la primera mitad del día; viento flojo ocasionalmente moderado de componente norte en el resto, girando a sureste al mediodía.