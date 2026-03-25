Las temperaturas se disparan en la Comunidad Valenciana: «En ascenso»

Las temperaturas siguen subiendo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el «ascenso» de las máximas y mínimas para este miércoles 25 de marzo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. En el norte de la comunidad, la Agencia Estatal de Meteorología también destaca la probabilidad de «rachas muy fuertes en el interior y el prelitoral». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y el aumento de las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Después de un lunes de lluvias y un martes de sol en la Comunidad Valenciana, las temperaturas van en ascenso este 25 de marzo en Valencia, Alicante y Castellón. «Cielo poco nuboso. Temperaturas en ascenso», dice la AEMET en su predicción del tiempo de la Comunidad Valenciana para este miércoles. La AEMET también ha confirmado la presencia de «viento flojo en régimen de brisas». «En el norte de Castellón aumentará a moderado del noroeste a últimas horas, con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior y el prelitoral», dice la Agencia Estatal de Meteorología.

El punto más caliente de la Comunidad Valenciana será la localidad de Orihuela, en Alicante, donde se llegará a los 23 ºC durante las primeras horas del día. En Elche la máxima será de 22 ºC y en la capital de la Costa Blanca los termómetros se quedarán en 19 ºC. La mínima de la zona estará en Alcoy, donde se bajará hasta los 6 ºC. Las temperaturas también serán altas en la provincia de Valencia, donde se llegará a 22 ºC. La mínima será de 9 ºC en la capital y los termómetros bajarán hasta los 5 ºC en el interior, concretamente en Requena.

El punto más frío de la Comunidad Valenciana volverá a ser la provincia de Castellón, donde las mínimas bajarán a los 3 ºC en Morella. Las máximas de la zona serán en la capital, donde se llegará a los 21 °C en las primeras horas de la tarde.

Temperaturas en ascenso en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este lunes 23 de marzo:

Cielo poco nuboso. Temperaturas en ascenso. Viento flojo en régimen de brisas; en el norte de Castellón aumentará a moderado del noroeste a últimas horas, con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior y el prelitoral.