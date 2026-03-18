Parecen las fallas de Valencia: en este pueblo de Huelva celebran con Cremá y fallas la fiesta de San José

Cada mes de marzo solemos pensar en que este es el mes en el que llega la primavera, pero también en muchas ciudades se habla de las Fallas de Valencia, aunque lo cierto es que no son las únicas, ya que puede que muchos no lo sepan, pero existe un municipio de la provincia de Huelva en el que también se levantan monumentos, se organizan ofrendas y se prepara la esperada Cremá. Toma nota porque si deseas sorprenderte tienes que descubrir cómo son estas fallas o fiestas en honor a San José, en el pueblo de San Juan del Puerto en Huelva.

Las fallas de este pueblo de Huelva no son una copia o versión de las de Valencia, sino que son una tradición propia que lleva décadas celebrándose y que los vecinos viven como una de las citas más importantes del año.Cuando empiezan, la calle San José se convierte durante varios días en el centro del ambiente festivo. Atracciones, música y casetas llenan el espacio donde generaciones enteras han crecido viendo arder la falla en honor al patrón. Es una celebración que combina devoción y fiesta popular, con un marcado carácter local. En 2026, las Fiestas Falleras en honor a San José se celebrarán del 19 al 22 de marzo., de modo que arrancan mañana mismo. Conozcamos ahora todo el programa que ha preparado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto y la Comisión de San José para este año.

Programación de las fiestas de San José 2026

Las celebraciones arrancarán mañana jueves 19 de marzo con una jornada especialmente dedicada a los más pequeños ya que podrán encontrar atracciones y además a un precio de 2,50 euros. Ese mismo día tendrá lugar además el tradicional pasacalles que partirá desde la Plaza de España, antesala de uno de los momentos más simbólicos: la inauguración de la falla de este año, titulada 60 años del legado de Zapatito. Con esta obra se rinde homenaje a la historia de una tradición que ha marcado generaciones en el municipio y en concreto a la figura de Juan Martín Pérez ‘Zapatito’, artífice de las fiestas.

La tarde continuará con la actuación de la escuela municipal de baile urbano Nalú Dance y con la solemne función religiosa dedicada a San José, patrón de estas fiestas y figura central de la devoción local.

El viernes llegará uno de los actos más emotivos del programa: la coronación de la Reina Fallera 2026, Patricia Moreno Rebollo, acompañada por sus pajes María Toscano y Rocío Avilés, y por la Corte de Honor presentada por Vanesa Coral Montaño. Un momento cargado de simbolismo que cada año reúne a familiares, amigos y vecinos en un ambiente muy emotivo.

Tras la coronación se celebrará el pregón, que marcará el inicio oficial de las fiestas. En esta edición correrá a cargo de Javier Toscano Rodríguez, dando paso además a la actuación de la Escuela Municipal de Baile Esencia y la sesión del DJ Rubén Madueño, que pondrá ritmo a la velada y mantendrá el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

El sábado estará pensado para todos los públicos. La jornada comenzará con el tradicional Día de la Bicicleta, una actividad que cada año congrega a numerosas familias y aficionados al deporte en un ambiente distendido y participativo. Por la tarde se celebrará la Ofrenda Floral a San José, que partirá desde la Plaza de España. Además de las flores, se recogerán alimentos destinados a Cáritas Parroquial, un gesto solidario que ya forma parte de la esencia de estas fiestas y que refuerza su dimensión comunitaria.

La programación musical continuará por la noche con el concierto de Javier Belizón, seguido de nuevas sesiones de DJ que mantendrán la animación en la calle San José.

La Cremá y el gran cierre del domingo

El domingo será el broche final de cuatro días de convivencia. Uno de los actos más esperados es el IX Concurso Regional de Cortadores de Jamón, que reunirá a especialistas de distintos puntos de la región y atraerá a numerosos aficionados a la gastronomía. Por otro lado, los más pequeños tendrán su espacio con una gran piñata infantil, mientras que vecinos y visitantes compartirán mesa en la tradicional paella popular, elaborada de forma artesanal para reunir al pueblo en torno a un plato común.

La tarde continuará con actuaciones musicales, entre ellas la del coro carnavalero onubense Dame Veneno, antes de llegar al momento más esperado. Y a las 20:00 horas se celebrará la Gran Cremá de la Falla, acompañada por la charanga El Puntazo. El fuego consumirá el monumento en un espectáculo cargado de emoción que, como ocurre en las grandes fiestas falleras, simboliza el cierre de un ciclo y la promesa de volver a empezar el próximo año. Una escena que, por unas horas, hace que este pueblo onubense parezca trasladarse a la capital del Turia, pero con identidad propia y un sello que nos recuerda también a la celebración de San Juan.