Rodri: «Contra un equipo que repliega tanto sabes que no vas a tener tantas y hay que meterlas»

Rodri Hernández fue frío en el análisis tras el empate de la selección española contra Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 (0-0). El capitán de España explicó que «contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas» oportunidades y que «tienes que meter» de las que dispongas.

«No ha podido ser, poco que reprochar. Era un partido para tener paciencia. Hemos generado, no hemos podido meter. No es fácil contra un equipo tan replegado. No nos han generado peligro», afirmó el centrocampista, titular el primer once de de la Luis Fuente.

«Contra un equipo que repliega tanto, sabes que no vas a tener tantas y tienes que meterlas. Juegan así, no van a pasar del centro del campo», explicó el jugador del Manchester City. Por su parte, Mikel Oyarzabal, delantero titular de España, aseguró que «todo el mundo quiere ganar», pero que «hay que tener calma».

«Nos ha faltado finura, último pase, último tiro. No hay que volverse loco. Descansar y esperar al siguiente. No estoy de acuerdo (en que a España le falte un punto físico. Con balón hemos estado bien, nos ha faltado ese último pase que en otros partidos lo hemos tenido», añadió.

Rodri, Oyarzabal y la falta de acierto

«Al principio te iba a costar meter el balón dentro. Según ibas estirando y generándoles cansancio, quizá podías buscar más pases dentro. Hay que buscar el equilibrio y con calma», dijo. «Tampoco me importa mucho una cosa u otra», afirmó sobre si el empate es mérito de Cabo Verde o demérito de España.