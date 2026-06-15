El actor Pablo Chiapella desvela el robo que sufrió: «A mi mujer y a mí nos dejaron en bolas»

La semana ha empezado en El Hormiguero con risas aseguradas gracias a una de las parejas cómicas más potentes del país. Pablo Chiapella y JJ Vaquero han visitado el plató para presentar Olivia, la nueva e ingeniosa serie de ficción que aterriza en Disney+ el próximo 1 de julio. Los actores han desvelado los entresijos de una trama que promete enganchar: la vida del hombre del tiempo más famoso de la televisión, que tras un giro del destino se ve obligado a refugiarse en el olivar de su padre, un hombre con el que lleva tres décadas sin cruzarse una sola palabra.

A bordo de un coche descapotable blanco, Chiapella y Vaquero han entrado en el plató del programa. La razón era que Chiapella era la décima vez que acudía al espacio de Antena 3, lo que le hace ser invitado Platino.

Nada más sentarse en la mesa de El Hormiguero, se ha generado un divertido pique entre Chiapella y Pablo Motos. «La última vez que te invitamos no pudiste venir por enfermedad», ha recordado el presentador de Atresmedia. El actor le ha echado en cara que aún «hacía chiste» con lo que ocurrió.

Chiapella ha confesado que la última vez que le invitaron a El Hormiguero «estaba hecho polvo; estaba con una gripe de estas estomacales que te da la vuelta por arriba y por abajo. Me dije ‘puedo ir, pero le voy a llenar El Hormiguero’. Fue horrible».

Tras esto, el programa ha emitido un vídeo con los momentos más divertidos de Chiapella durante todas las visitas que ha hecho a El Hormiguero.

El incómodo robo que sufrió Pablo Chiapella

Chiapella ha contado cómo se quedó «en bolas» con su mujer en una playa de Formentera. Disfrutando con su pareja en una playa casi vacía de la isla, decidió meterse en el agua sin ropa y dejar todas sus pertenencias en la orilla, confiando en que no pasaría nada.

Sin embargo, su plan no salió como él pensaba y, cuando salió del agua, le habían quitado toda su ropa y objetos personales, dejándole completamente «desnudo» en la isla balear. Tanto fue así, que el actor se vio obligado a pedir unos pantalones a alguien que andaba por allí.

Homenaje al aceite de oliva

Olivia, la serie, rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos de nuestro país: el aceite de oliva. Chiapella ha confesado: «Esta serie es la primera dedicada al aceite; parece mentira que en este país nunca se haya hecho una. Yo, antes de dormir, me tomo todas las noches una cucharada sopera de aceite, es antiinflamatorio, te regula el colesterol, te ayuda con el tránsito intestinal, es bueno para todo. En la serie se conectan varias generaciones».