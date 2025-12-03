El desconocido motivo por el que Pablo Chiapella no fue a ‘El Hormiguero’ y que hace dudar a Pablo Motos

El actor de La que se avecina Pablo Chiapella no acudido este miércoles 3 de diciembre al espacio El Hormiguero de Antena 3 por tener la gripe. En cambio, su Santiago Segura y Ernesto Sevilla, compañeros con los que iba a promocionar la película La Navidad en sus manos 2, y el presentador Pablo Motos han sembrado las dudas entre risas sobre el motivo real por el que Pablo Chiapella no ha visitado el plató de Antena 3. Motos ha empezado el programa explicando, entre risas, que «dice que ha pillado la gripe y que está aparcado». Su frase desató la carcajada del público y la primera sospecha sobre el motivo por el que no ha ido a El Hormiguero. Entre bromas, han presentado La Navidad en sus manos 2, que llega este viernes 5 de diciembre a Netflix, y no han dudado en picarse mutuamente con el asunto del gripegate.

Motos: «¿De verdad está tan malo?»

Lejos de zanjar el tema, el presentador ha decidido alimentar el misterio sobre Pablo Chiapella: «¿Creéis que realmente se ha puesto tan malo que no puede venir?», ha preguntado mirando a sus invitados.

La reacción no se ha hecho esperar. Segura y Sevilla se han mirado con gesto cómplice, dejando claro que la «gripe» de Pablo Chiapella no iba a quedar en una simple excusa formal en su presencia.

Segura también enfermo: «Es como el colegio»

Santiago Segura ha tomado entonces la palabra para revelar un detalle sorprendente. Él también había acudido al programa enfermo.

«Yo tengo un gripazo… Y cuando he llegado me dicen lo de Chiapella, que traiga un certificado médico. Esto es como el colegio», ha bromeado, tirando de su habitual ironía.

Pero remató con una frase que levantó el aplauso del público: «Yo no podía dejar tirados a este público maravilloso».

El comentario fue interpretado por muchos como un dardo humorístico —pero dardo al fin y al cabo— hacia la ausencia del compañero.

Motivo por el que no fue a El Hormiguero

Chiapella no ha estado presente. Pero, su ausencia se ha convertido en el hilo conductor del programa, generando aún más química entre Segura y Sevilla. Ambos improvisaron chistes, jugaron con la situación y mantuvieron el tono cómico durante toda la entrevista. Entre bromas, han presentado La Navidad en sus manos 2, que llega este viernes a Netflix, y no han dudado en picarse mutuamente con el asunto del gripegate.

Doble papel de Segura… pero medio reparto en cuarentena

En medio del caos, Santiago Segura ha aprovechado para desvelar una de las grandes sorpresas de la película. «En esta parte, la gente mala secuestra a Papá Noel y ponen a un impostor, que también lo hago yo. Entonces, hago dos papeles», ha destacado Segura.

A lo que Sevilla ha respondido sin pestañear: «También cobra el doble», provocando una nueva ronda de risas. Mientras Segura duplicaba personaje, el reparto empezaba a reducirse en plató por la gripe. El contraste no pasó desapercibido para el presentador ni para el público.

Un vacío que dio más juego que la propia entrevista

Paradójicamente, la ausencia de Chiapella ha terminado siendo el mejor detonante para una de las entrevistas más divertidas y caóticas de la semana. Como se ha destacado con anterioridad, el actor no ha aparecido, en cambio, ha estado presente en cada minuto del programa: en las bromas, en las dudas lanzadas por Motos y en las pullas de sus compañeros.

El misterio de si realmente estaba con gripe o si simplemente ha tenido que ausentarse por otros motivos ha quedado flotando en el ambiente. Pero, como buen espectáculo televisivo, ese interrogante ha terminado haciendo la noche todavía más entretenida.