Casi todo el mundo se equivoca: la ecuación 4 + 4 × 4 + 4 que parece fácil y confunde a miles de personas

Las matemáticas ponen a prueba a miles de personas con un reto aparentemente sencillo. La operación 4 + 4 × 4 + 4 parece tan simple que muchas personas responden de inmediato sin detenerse a revisar las reglas básicas del cálculo. Esa confianza inicial suele ser precisamente el origen del error. Se trata de una expresión propia de la educación primaria, pero multitud de personas llegan a resultados distintos al correcto, generando debates en torno a este problema.

El error más cometido

La equivocación más frecuente consiste en resolver la operación de izquierda a derecha, siguiendo el orden en el que aparecen los números. De esta forma, algunos obtienen 36 como resultado tras sumar primero los dos primeros cuatros y multiplicar después.

El problema es que este procedimiento ignora una norma fundamental de las matemáticas, y es que no todas las operaciones tienen la misma prioridad.

La respuesta correcta

Para resolver de forma correcta la expresión es necesario respetar la jerarquía de operaciones. En ausencia de paréntesis o exponentes, las multiplicaciones y divisiones deben realizarse antes que las sumas y restas.

Por tanto, el cálculo correcto es:

4 + (4 × 4) + 4

Primero se resuelve la multiplicación:

4 × 4 = 16

Y después las sumas:

4 + 16 + 4 = 24

La respuesta correcta es, por tanto, 24.

Los retos matemáticos como pasatiempo

Cuando una operación transmite una falsa sensación de simplicidad, muchas personas responden impulsivamente sin revisar el procedimiento.

Además de entretener, estos ejercicios sirven para recordar conceptos básicos aprendidos en la escuela y demuestran que los cálculos más sencillos pueden generar errores cuando se pasan por alto las reglas fundamentales.

La jerarquía en operaciones

La prioridad entre operaciones es una convención universal que garantiza que cualquier persona, calculadora o programa informático obtenga exactamente el mismo resultado ante una misma expresión.

Antes de resolver cualquier cálculo conviene recordar el orden habitual que es primero los paréntesis, después potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones y, finalmente, sumas y restas.