La frase de Santa Teresa Benedicta de la Cruz sobre la verdad: «Quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no»

Edith Stein, cuyo nombre religioso fue Teresa Benedicta de la Cruz, fue una filósofa, religiosa carmelita descalza, mártir y santa alemana de origen judío. Nacida en el seno de una familia judía, su interés por la filosofía la llevó a convertirse en la primera mujer en Alemania que presentó una tesis doctoral en esta disciplina. Posteriormente trabajó junto al filósofo Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Su recorrido intelectual estuvo acompañado por una profunda búsqueda espiritual que culminó con su conversión al catolicismo en 1921.

Con la llegada del régimen nacionalsocialista, se le prohibió ejercer la enseñanza debido a sus orígenes judíos y decidió ingresar en la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Tomó los hábitos con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz y continuó profundizando en su vida espiritual. En 1942, fue detenida por la Gestapo y deportada el 2 de agosto al campo de exterminio de Auschwitz. Allí fue asesinada junto a su hermana Rosa sólo unos días después, el 9 de agosto. Edith Stein fue beatificada en 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 por el papa Juan Pablo II. Un año después, el 1 de octubre de 1999, fue proclamada copatrona de Europa junto a Brígida de Suecia y Catalina de Siena. Su memoria litúrgica se celebra cada 9 de agosto.

«Quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no»

Hay frases que parecen sencillas, pero que adquieren una profundidad extraordinaria cuando se meditan con calma. Una de ellas pertenece a Santa Teresa Benedicta de la Cruz: «Quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no». Como filósofa, dedicó años al estudio y a la reflexión, y su búsqueda intelectual terminó convirtiéndose también en una búsqueda espiritual.

Pero ¿qué significa realmente esta frase? Para Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la verdad no consistía simplemente acumular conocimientos o encontrar respuestas a determinadas preguntas, sino que estaba relacionada con el hecho de descubrir el sentido más profundo de la existencia. Sin embargo, la verdadera búsqueda exige honestidad interior.

Por eso, esta frase también se puede entender como una invitación a vivir con mayor profundidad. Buscar la verdad implica preguntarse quiénes somos, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué merece realmente la pena y hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos. Desde la perspectiva cristiana, esa búsqueda termina encontrándose con Dios, porque Dios es la verdad.

Citas de Santa Teresa Benedicta de la Cruz